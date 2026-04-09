Στη Lavipharm τα δικαιώματα του DUROGESIC® για τον χρόνιο πόνο – Αναμένεται αύξηση πωλήσεων άνω του 60%

Η Lavipharm ανακοινώνει συμφωνία με την Janssen Global Services για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®.

Η Lavipharm ανακοινώνει συμφωνία με την Janssen Global Services για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC® για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, καθώς και την άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων, σε 24 χώρες.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η Lavipharm θα αποκτήσει τις σχετικές Άδειες Κυκλοφορίας, τα εμπορικά σήματα καθώς και τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής του προϊόντος. Η Lavipharm αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά την εμπορική διάθεση του προϊόντος τους προσεχείς μήνες, κατόπιν της μεταβίβασης των σχετικών εθνικών Αδειών Κυκλοφορίας, ενώ η παραγωγή του στις εγκαταστάσεις της θα ξεκινήσει μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων.

Το οικονομικό αντάλλαγμα ανέρχεται στο ποσό των 12 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα προέλθει από συνδυασμό νέου τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.

Η εξαγορά θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε σημαντικότατο βαθμό καθώς σε ετήσια βάση αναμένεται αύξηση πωλήσεων μεγαλύτερη του 60% περίπου, ενώ ή εξαγωγική δραστηριότητα, που αποτελεί το πιο κερδοφόρο τομέα του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 150%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού.