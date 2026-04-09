Συνεχίζει-η-Τουρκία:-Η-παρουσίαση-των-πράξεων-της-ΕΟΚΑ-ως-«ηρωικές»-βλάπτουν-τις-προσπάθειες-για-λύση

Να διατηρεί ανεβασμένους τους τόνους συνεχίζει, όπως φαίνεται, η Τουρκία. Μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της οποίας η Ελλάδα κατηγορούνταν πως «συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης», η Άγκυρα επανέρχεται με αναφορές και για την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας αναφέρει πως «η παρουσίαση των βίαιων πράξεων που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ στο παρελθόν στο νησί της Κύπρου ως “αγώνα για την ελευθερία” μέσω μονόπλευρων και διαστρεβλωμένων αφηγήσεων βλάπτει τις προσπάθειες για μια διαρκή λύση στο νησί και την υπάρχουσα ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης».

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Λαμβάνουμε αποφασιστικά τα απαραίτητα μέτρα κατά όλων των απειλών και πράξεων βίας κατά της ασφάλειας του τουρκοκυπριακού λαού και της κυριαρχίας της ´´´´Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η αποφυγή πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στο νησί και η επικράτηση της κοινής λογικής έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας που καθιερώθηκε με την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο το 1974».

- sofokleous10.gr

