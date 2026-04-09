Τα «πωλητήρια» της Prodea Investments – Ο αντίκτυπος από τα γεωπολιτικά

Πωλήσεις ακινήτων 1,4 δισ. το 2025 και νέες κινήσεις μέσα στους πρώτους μήνες του 2026. Ποιες συναλλαγές ξεχωρίζουν. Τι αναφέρει η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ στην ετήσια οικονομική έκθεση για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους. Ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

«Μπαράζ» από πωλήσεις που έγιναν πέρυσι αλλά και συναλλαγές – deals που συνεχίστηκαν τους πρώτους μήνες του 2026 «αποκαλύπτει» η ετήσια οικονομική έκθεση της Prodea Investments (για το 2025), της μεγαλύτερης εγχώριας ΑΕΕΑΠ, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ειδικότερα, βάσει της έκθεσης, προκύπτουν πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων ύψους περίπου 1,4 δις ευρώ το 2025, ενώ σε αυτές ήρθαν να προστεθούν νέες κινήσεις φέτος, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Μόνο σε ότι αφορά στις πωλήσεις ακινήτων που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2026, η σημαντικότερη από τις συμφωνίες σχετίζεται με την Εθνική Τράπεζα. Στο πλαίσιο του προσυμφώνου που είχε υπογράψει η ΑΕΕΑΠ με την τράπεζα στις 26 Φεβρουαρίου, υπεγράφη οριστικό συμβόλαιο για 28 ακίνητα και την 19 Μαρτίου 2026 για ένα επιπλέον ακίνητο, με ένα συνολικό τίμημα που ανήλθε σε 274,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 135,36 εκατ. ευρώ είχε ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία το 2025 και το υπόλοιπο ποσό εισπράχθηκε το Φεβρουάριο.

Επιπλέον, στις αρχές Μαρτίου ολοκληρώθηκε η πώληση ενός ακινήτου επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15, με τίμημα ύψους 44 εκατ. ευρώ και αγοραστή τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ στις σημαντικές πωλήσεις ήταν και αυτή επί της οδού Ερμού 19 στην Αθήνα, επίσης μέσα στο Μάρτιο με τίμημα στα 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, στο Ελληνικό, η εταιρεία ολοκλήρωσε στα τέλη Μαρτίου την πώληση του οικοπέδου υπό ανάπτυξη (απόθεμα) επί της οδού Τρίτης 22, με τίμημα στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ μικρότερο, στα 2,9 εκατ. ευρώ, ήταν το τίμημα από την πώληση ενός ακινήτου επί της οδού Πατησίων 98, στην Αθήνα.

Την 31 Ιανουαρίου 2026 η εταιρεία Picasso Fund ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτου της στην Παβία, στην Ιταλία. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 1,44 εκατ. και η λογιστική του αξία ανερχόταν σε 1,61 εκατ. ευρώ. Την 31 Μαρτίου 2026 η εταιρεία Picasso Fund ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτου της στη Φεράρα, στην Ιταλία. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 160 χιλ. ευρώ.

Βέβαια, η ΑΕΕΑΠ προχώρησε και σε αγορές εταιρειών ή ακινήτων, έδωσε «βάση» στους τομείς τουρισμού και logistics, ενώ πέρυσι η Profea πέρυσι ολοκλήρωσε νέες επενδύσεις ύψους 174 εκατ. ευρώ κυρίως σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχειακές μονάδες, τους δύο κλάδους όπου σκοπεύει εφεξής να εστιάσει με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις της διοίκησης.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η αύξηση κόστους και το euribor

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, αναφορικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση της Εταιρείας τις παρακολουθεί στενά και τις αξιολογεί προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2026 επηρέασε άμεσα την παγκόσμια αγορά και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες στην αγορά ενέργειας και προβληματισμό σχετικά με τις αυξημένες τιμές προϊόντων.

Από τη σύγκρουση υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί σημαντικά η Κύπρος, στην οποία ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως μέσω της MHV, λόγω της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν αυξημένη ένταση στην περιοχή, επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία και ενδεχόμενη μείωση των εσόδων από ξενοδοχειακή δραστηριότητα της MHV. Τα έσοδα ξενοδοχειακού κλάδου από την MHV ανήλθαν σε €62.954 την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αυτή τη φάση δε μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ως κυριότερα σημεία που χρήζουν προσοχής η Εταιρεία αναγνωρίζει την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους ακινήτων και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού (Euribor). Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος έχει περιορισμένη έκθεση σε έργα ανάπτυξης ακινήτων υπό εξέλιξη σε σχέση με το σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με την έναρξη νέων έργων ανάπτυξης στον χώρο των logistics και του hospitality, η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αξιολογώντας με προσοχή τις εξελίξεις προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και να προβούν σε τυχόν προσαρμογές. Ως προς τα επιτόκια δανεισμού (Euribor) κατά τη διάρκεια του 2025 παρατηρήθηκε μία πτωτική τάση αλλά συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο Όμιλος έχει ήδη συνάψει συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για ποσό 781,297 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου με όρους σταθερού επιτοκίου ή για τα οποία έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ανέρχεται σε 81,5%. Ο Όμιλος εξετάζει τις εναλλακτικές αντιστάθμισης του επιτοκιακού κινδύνου σε σχέση με κάθε νέα δανειακή σύμβαση που συνάπτει. Αναφορικά με την πληθωριστική πίεση, τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Το χαρτοφυλάκιο

Την 31 Δεκεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείτο συνολικά από 115 (31 Δεκεμβρίου 2024: 299) ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 621 χιλ. τ.μ. και 5 ξενοδοχειακές μονάδες (operating hotels) οι οποίες κατά την πλήρη λειτουργία τους θα διαθέτουν 996 κλειδιά. Στα 115 ακίνητα συμπεριλαμβάνονται και 6 ξενοδοχεία που μισθώνονται σε τρίτους τα οποία κατά την πλήρη λειτουργία τους θα διαθέτουν 517 κλειδιά. Ογδόντα 80) από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, δεκαοχτώ (18) ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατρία (13) ακίνητα στην Ιταλία, δύο (2) ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο (2) ακίνητα στη Ρουμανία. Επιπλέον ο Όμιλος μέσω της MHV – Mediterranean Hospitality Venture Plc ( «MHV») την 31 Δεκεμβρίου 2025 κατείχε 2 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο και μέσω της Rinascita 1 ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα (operating hotels).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2025 ανέρχεται σε 1,847 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2024: 3,03 δισ.), συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας των αποθεμάτων ακινήτων (31 Δεκεμβρίου 2025: 156,5 εκατ.), των ξενοδοχειακών μονάδων της MHV και της ξενοδοχειακής μονάδας της Rinascita (operating hotels) (31 Δεκεμβρίου 2025: 508 εκατ.), και των ακινήτων επένδυσης τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση (31 Δεκεμβρίου 2025: 111,844 εκατ.)

Χτες η εισηγμένη ανακοίνωσε για το 2025 σημαντική αύξηση στα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA), που έφτασαν τα €531,6 εκατ. από €162,0 εκατ. το 2024, χάρη στις κερδοφόρες πωλήσεις ακινήτων, οι οποίες οδήγησαν σε Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα ύψους €453,2 εκατ. (έναντι €48,7 εκατ. το 2024).