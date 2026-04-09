Το-«κρυφτούλι»-της-Τεχεράνης-με-τα-cryptos-παίζεται-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Η απαίτηση του Ιράν να πληρώνουν τα πετρελαιοφόρα διόδια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ σε κρυπτονόμισμα, ρίχνει νέο φως στην οικονομία των cryptos της χώρας και στον ρόλο που παίζουν τα ψηφιακά νομίσματα για καθεστώτα που λειτουργούν εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Χαμίντ Χοσεϊνί, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι το Ιράν εισπράττει δασμό ύψους 1 δολαρίου ανά βαρέλι πετρελαίου για τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τη βασική ναυτιλιακή λωρίδα και θέλει οι πληρωμές να γίνονται σε κρυπτονόμισμα για να διασφαλίσει ότι τα πλοία δεν θα κατασχεθούν λόγω των κυρώσεων.

Ραγδαία ανάπτυξη

Το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων του Ιράν έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια εν μέσω κυρώσεων, υποτίμησης του νομίσματος και εξωτερικών στρατιωτικών απειλών, φτάνοντας πέρυσι περίπου τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Chainalysis.

Αναλυτές και ερευνητές λένε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα για τη διεξαγωγή συναλλαγών, την απόκτηση όπλων και εμπορευμάτων και τη συσσώρευση κεφαλαίων.

Σανίδα σωτηρίας για τους απλούς Ιρανούς

Ταυτόχρονα, τα ψηφιακά νομίσματα έχουν προσφέρει οικονομική σανίδα σωτηρίας για τους απλούς Ιρανούς που δίνουν μάχη με τον υψηλό πληθωρισμό και την κατάρρευση του εγχώριου νομίσματός τους, του ιρανικού ριάλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είναι από τους πιο ενεργούς παίκτες στην αγορά κρυπτονομισμάτων του Ιράν, καταπονώντας τους λιγοστούς πόρους ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, για την εξόρυξη bitcoin,δήλωσε Ιρανός επενδυτής bitcoin.

Όπως στην Βενεζουέλα

Η κατάσταση στο Ιράν μοιάζει με εκείνη της Βενεζουέλας, όπου το stablecoin tether χρησιμεύει τόσο ως εργαλείο για την κρατική πετρελαϊκή βιομηχανία για την παράκαμψη των κυρώσεων, όσο και ως σανίδα σωτηρίας για τους καθημερινούς ανθρώπους που παλεύουν κατά του υποτιμημένου νομίσματος, του μπολιβάρ.

Στα 72.000 δολάρια το μεσημέρι της Πέμπτης

Το Bitcoin έφτασε έως και τα 72.700 δολάρια, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το βράδυ της Τρίτης εκεχειρία δύο εβδομάδων με την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν γύρω στα 72.000 δολάρια το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όλο και μεγαλύτερος ο έλεγχος από το κράτος

Η απόφαση του Ιράν να χρεώνει τα διόδια διέλευσης των δεξαμενόπλοιων σε κρυπτονόμισμα είναι το τελευταίο παράδειγμα του πώς η ιρανική δραστηριότητα στον τομέα ελέγχεται όλο και περισσότερο από το κράτος. Το IRGC, η ισχυρότερη πολιτική και οικονομική δύναμη του Ιράν, καθώς και οι πληρεξούσιοι του, αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της δραστηριότητας κρυπτογράφησης της χώρας, σύμφωνα με την Chainalysis.

507 εκατομμύρια δολάρια σε tether

Το Bitcoin δεν είναι το μόνο κρυπτονόμισμα που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς. Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 507 εκατομμύρια δολάρια tether -το μεγαλύτερο σταθερό νόμισμα στον κόσμο που είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ- σε μια προφανή προσπάθεια να στηρίξει το εγχώριο νόμισμα και να διευθετήσει το διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με μια έκθεση του Ιανουαρίου από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic.

Οι φόβοι για τις διακοπές στην χρήση του διαδικτύου

Κατά τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου, οι Ιρανοί μετέφεραν όλο και περισσότερο τα bitcoin που κατείχαν, από τα τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στα προσωπικά τους πορτοφόλια, φοβούμενοι τις διακοπές στην χρήση του διαδικτύου που είχαν επιβληθεί από το κράτος. Δύο ημέρες μετά τις αεροπορικές επιδρομές στα τέλη Φεβρουαρίου, οι συνολικές εκροές από τα ανταλλακτήρια είχαν φτάσει περίπου τα 10,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Chainalysis.

Εκτίναξη των εκροών μέσα σε λίγα λεπτά προς υπερπόντια ανταλλακτήρια

Η Elliptic παρατήρησε επίσης μια αύξηση 700% στις εκροές από το Nobitex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο του Ιράν, μέσα σε λίγα λεπτά από τις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Το γεγονός υποδηλώνει ότι οι πολίτες προώθησαν τα κεφάλαιά τους σε υπερπόντια ανταλλακτήρια που συχνά δέχονται ροές κεφαλαίων από ιρανικούς λογαριασμούς όταν επικρατεί αναταραχή.» δήλωσε η Elliptic.

Με περισσότερους από 11 εκατομμύρια χρήστες, το Nobitex είναι η κύρια πύλη για τους πολίτες, ανταλλαγής ριάλς με tether, το οποίο μπορούν να μετατρέψουν σε άλλα νομίσματα στο εξωτερικό.

