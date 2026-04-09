Χίλιες-απολύσεις-ετοιμάζει-η-disney

Νέο, εκτεταμένο γύρο απολύσεων φαίνεται να προτεοιμάζει η The Walt Disney Company μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μεταδίδουν οι Los Angeles Times, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση μιας πιο «συμπαγούς» οργανωτικής δομής, με στόχο τη συγκέντρωση των διάσπαρτων λειτουργιών μάρκετινγκ της εταιρείας.

Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες, ωστόσο δημοσιεύματα, όπως ένα της The Wall Street Journal, αναφέρουν ότι ο αριθμός των απολύσεων μπορεί να φτάσει έως και τους 1.000 εργαζόμενους. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των περικοπών εκτιμάται ότι θα προέλθει από τη συγχώνευση των τμημάτων μάρκετινγκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μείωση κόστους.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Josh D’Amaro, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, έχει ήδη δώσει το στίγμα της στρατηγικής του. Σε εσωτερική επικοινωνία προς τους εργαζομένους, τόνισε ότι επιθυμεί η Disney να λειτουργεί ως «μία ενιαία εταιρεία» («one Disney»). Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι τομείς -από τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο μέχρι τα θεματικά πάρκα, τις streaming υπηρεσίες και τα αθλητικά προγράμματα- πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να ενισχύεται η σχέση των καταναλωτών με το brand και τους χαρακτήρες της Disney.

Η απόφαση για περικοπές προσωπικού δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία και συνολικά η βιομηχανία του θεάματος. Όπως και άλλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney έχει δει τα έσοδα από τις κινηματογραφικές αίθουσες να μειώνονται, ενώ η παραδοσιακή τηλεόραση συνεχίζει να χάνει έδαφος. Παράλληλα, οι streaming υπηρεσίες -παρότι δημοφιλείς- αποφέρουν μικρότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα.

Αν και τα θεματικά πάρκα της Disney παραμένουν εδώ και χρόνια βασικός οικονομικός πυλώνας, η εταιρεία έχει προειδοποιήσει πρόσφατα για πιθανές δυσκολίες στον διεθνή τουρισμό προς τα πάρκα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τα συνολικά της έσοδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Disney έχει ήδη προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του πρώην CEO, Bob Iger. Τότε, ο Iger είχε επισημάνει ότι η εταιρεία είχε επενδύσει υπερβολικά στην παραγωγή περιεχομένου για να ανταγωνιστεί πλατφόρμες όπως το Netflix και ότι ήταν απαραίτητη μια στρατηγική αναδίπλωσης.

Συνολικά, η Disney φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογής, επιχειρώντας να εξισορροπήσει την καινοτομία με τη βιωσιμότητα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.