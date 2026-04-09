Χαρδαλιάς:-«Στεκόμαστε-δίπλα-σε-όσους-το-έχουν-περισσότερο-ανάγκη,-χρηματοδοτούμε-23-δομές-για-άτομα-με-αναπηρία»

Μήνυμα στήριξης στους ευάλωτους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Άγιων Ημερών του Πάσχα, απέστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τις επισκέψεις του σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης τόσο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και των δομών φιλοξενίας τους.

Ειδικότερα ο περιφερειάρχης επισκεπτόμενος την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, ανέδειξε τη σημασία του έργου που επιτελείται στις δομές κοινωνικής φροντίδας, στέλνοντας μήνυμα αμέριστης στήριξης των εν λόγω μονάδων. Ανέφερε μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23 δομές Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με ετήσιο προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ και ωφελούμενα 617 άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, που προσφέρει υπηρεσίες πρόνοιας και αποκατάστασης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση από το 1972, ο κ. Χαρδαλιάς ξεναγήθηκε από την πρόεδρο του Ιωάννα Κουτρουβή και την επίτιμη πρόεδρο του κέντρου Δάφνη Οικονόμου στους χώρους του σωματείου που καλύπτουν έκταση 6.000 τ.μ. Ενημερώθηκε για τα καθημερινά δωρεάν προγράμματα αποκατάστασης (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.) που παρέχονται σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Παράλληλα συνομίλησε με τους ωφελούμενους των δράσεων και μέλη του προσωπικού για πρακτικά λειτουργικά ζητήματα της μονάδας. Παρόντες ήταν επίσης ο ταμίας του Νάσος Ζαμπάρας, η γενική γραμματέας Μαρία – Ροζίτα Μπαδογιαννάκη, η γενική διευθύντρια Ελένη Ροδίτη και ο πρώην Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστηρικτής της «Πόρτας Ανοιχτής» Γιώργος Κασιμάτης.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια στο πλαίσιο της πολιτικής της, ως προς την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής έχει προχωρήσει στη συγχρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης προς την «Πόρτα Ανοικτή» ύψους 1.633.320 ευρώ, για συνολικό διάστημα περίπου 4,5 ετών. Η επιχορήγηση αφορά ημερήσιες παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς από και προς τη δομή.

Ακολούθως ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς, γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους για να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Σήμερα ο Σύλλογος παρέχει υποστήριξη σε χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά, με γραφεία και εκπροσώπους σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο περιφερειάρχης συζήτησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, καθώς και στους τρόπους ενίσχυσης των δράσεων, με την πρόεδρο του φορέα Μαρία Τρυφωνίδη, την αντιπρόεδρο Γεωργία Κόκκινου καθώς και την πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στήριξης ατόμων με καρκίνο «WinCancer», Πίστη Κρυσταλλίδου.

Ο περιφερειάρχης, αμέσως μετά τις επισκέψεις του, στους «χώρους που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο ή ανεπηρέαστο», όπως σημείωσε, είπε επίσης γι΄αυτούς: «Εκεί όπου η φροντίδα, η αξιοπρέπεια και η καθημερινή προσπάθεια αποκτούν πραγματικό νόημα. Εκεί όπου συνάντησα παιδιά και συνανθρώπους μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα, με δύναμη, πίστη και αξιοθαύμαστο θάρρος. Παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες δοκιμασίες, αλλά μας θυμίζουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τι σημαίνει να μην τα παρατάς.

Θέλω να εκφράσω τον βαθύ μου σεβασμό και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, στους εθελοντές και σε όλους όσοι προσφέρουν καθημερινά, με αφοσίωση και αγάπη, στηρίζοντας αυτό το πολύτιμο έργο».

Αναφερόμενος στην κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε «στεκόμαστε δίπλα τους όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, ενισχύοντας κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούμε συνολικά τη λειτουργία 23 Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, με ετήσιο προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από τους ευρωπαϊκούς μας πόρους, στηρίζοντας 617 συμπολίτες μας. Γιατί η στήριξη των πιο ευάλωτων δεν είναι απλώς προτεραιότητα – είναι ευθύνη».

«Αυτές τις ημέρες, ας κρατήσουμε το ουσιαστικό μήνυμα της Ανάστασης: να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με ελπίδα, με ανθρωπιά, με σεβασμό. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο φωτεινή για όλους», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.