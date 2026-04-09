+55%-κέρδη,-4,4x-ebitda:-Η-στροφή-της-foodlink

Η Foodlink (ΦΟΥΝΤΛ) όπου έκλεισε το 2025 με μια σημαντική μεταβολή που αλλάζει τον τρόπο που διαβάζεται η μετοχή. Ο τζίρος κινήθηκε στα €97,38 εκατ. (+2,04%), επιβεβαιώνοντας σταθερή δραστηριότητα, όμως η ουσία βρίσκεται πιο κάτω στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε στα €11,12 εκατ. EBITDA (+8,3%), με το περιθώριο να ανεβαίνει πάνω από το 11%, στοιχείο που φανερώνει καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών και πιο σφιχτό έλεγχο κόστους.

Εκεί όμως που αλλάζει η δυναμική είναι στα τελικά αποτελέσματα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1,247 εκατ. από €803 χιλ. το 2024, καταγράφοντας άνοδο περίπου +55%. Πρόκειται για ρυθμό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA και δείχνει ότι η εταιρεία αρχίζει να μετατρέπει πιο αποτελεσματικά τη λειτουργική της βάση σε καθαρό αποτέλεσμα. Στο ίδιο μοτίβο, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1,64 εκατ. από €703 χιλ., κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του +130%.

Η διαφορά ταχύτητας μεταξύ EBITDA και καθαρών κερδών έχει σημασία για την αποτίμηση, καθώς υποδηλώνει βελτίωση στη χρηματοοικονομική διάρθρωση και περιορισμό των επιβαρύνσεων που στο παρελθόν “έκοβαν” το τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το 2025 συνοδεύτηκε από επενδυτική ενίσχυση. Οι επενδύσεις των €4,81 εκατ. και η νέα μονάδα 13.500 τ.μ. στον Ασπρόπυργο αυξάνουν τη δυναμικότητα και δημιουργούν περιθώριο για μεγαλύτερους όγκους και καλύτερη απορρόφηση σταθερού κόστους.

Στον ισολογισμό, το ενεργητικό ανήλθε στα €85,6 εκατ., ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €2,45 εκατ., με τον καθαρό δανεισμό στα €12,44 εκατ. Η αύξηση του δανεισμού συνδέεται με το επενδυτικό πρόγραμμα και συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση παραγωγικής βάσης, κάτι που αλλάζει την ποιότητα του leverage.

Με τη μετοχή στα €1,10 και κεφαλαιοποίηση €36,68 εκατ., η αποτίμηση αποκτά ενδιαφέρον όταν συνδεθεί με τα παραπάνω. Σε επίπεδο επιχειρηματικής αξίας (EV περίπου €49 εκατ.) το EV/EBITDA διαμορφώνεται κοντά στις 4,4x.

Η σύγκριση με εταιρείες logistics και contract distribution στο Euronext (όπως ID Logistics, Stef, GXO Europe exposure) τοποθετεί τα πολλαπλάσια EV/EBITDA σε επίπεδα 6x–9x για αντίστοιχες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Foodlink διαπραγματεύεται με discount σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, την ώρα που εμφανίζει επιτάχυνση στο καθαρό αποτέλεσμα.

Το σημείο που ξεχωρίζει είναι η κατεύθυνση των κερδών. Όταν μια εταιρεία εμφανίζει διψήφια αύξηση EBITDA και ταυτόχρονα +55% στα καθαρά κέρδη, η επόμενη χρήση αποκτά διαφορετική αφετηρία. Η νέα υποδομή, η διεύρυνση πελατολογίου και η μεγαλύτερη απορροφητικότητα των παγίων δημιουργούν συνθήκες για περαιτέρω βελτίωση περιθωρίων.

Η Foodlink εισέρχεται στο 2026 με μεγαλύτερη δυναμικότητα, ισχυρότερη λειτουργική βάση και με ένα καθαρό αποτέλεσμα που πλέον αρχίζει να “γράφει” με πιο έντονο τρόπο στην αποτίμηση.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή υπό των γεωπολιτικών εντάσεων έχει επιστρέψει στη σκληρή βάση των αγοραστών πέριξ του €1,08 με €0,98. Διατήρηση του εν λόγω επιπέδου θα ανοίξει εκ νέου το δρόμο για τη καταγραφή τιμών πάνω από τα €1,50.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 9, 2026