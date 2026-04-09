alpha-bank:-Η-qube-research-κατέχει-equity-swaps-για-το-1%-των-μετοχών

Η Alpha Bank ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την από 8.4.2026 γνωστοποίηση της Qube Research & Technologies Limited, η τελευταία κατέχει από την 7.4.2026 χρηματοοικονομικά προϊόντα (Equity Swaps) με ανοιχτή ημερομηνία λήξης, τα οποία υπό την αίρεση του χρηματικού διακανονισμού, αντιστοιχούν σε 23.178.213 κοινές ονομαστικές μετοχές και ποσοστό 1,001% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Στην ίδια γνωστοποίηση, η Qube Research & Technologies Limited δηλώνει ότι η γνωστοποίηση αφορά σε θέση αγοράς (long position) η οποία αποκτήθηκε μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων (equity swaps) και η μέση τιμή απόκτησης ανά μετοχή υπολογίζεται σε 3,74 Ευρώ.