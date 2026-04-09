as-company:-Κέρδη-+56%-και-ακόμη-σε-discount

Η AS Company (ΑΣΚΟ) έκλεισε το 2025 με επιδόσεις που αλλάζουν το σημείο αναφοράς της ίδιας της εταιρείας. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στα €36,1 εκατ. (+16,38%) λειτουργεί ως βάση, όμως το βάθος της επίδοσης αποκαλύπτεται όταν φτάνει κανείς στις επιμέρους γραμμές και στη διάρθρωση των μεγεθών.

Το βασικό χαρακτηριστικό της χρονιάς είναι η ένταση με την οποία ενισχύθηκε η λειτουργική κερδοφορία. Το EBITDA έφτασε τα €8,1 εκατ. (+56,32%), με το περιθώριο να ανεβαίνει στο 22,38% από 16,66% . Η εταιρεία πέτυχε καλύτερη σύνθεση πωλήσεων, αξιοποίησε χαμηλότερα μεταφορικά κόστη σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παράλληλα έλεγξε λειτουργικές δαπάνες, με αποτέλεσμα η κερδοφορία να ενισχυθεί με ταχύτερο ρυθμό από τον τζίρο.

Αν απομονωθεί η επίδραση από την εκποίηση ακινήτων, το προσαρμοσμένο EBITDA στα €7,2 εκατ. (+39,25%) δείχνει ότι η βελτίωση έχει συνέχεια και βάση . Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει σημασία, καθώς η εταιρεία δεν στηρίζεται σε έκτακτες εγγραφές για να παρουσιάσει ισχυρή εικόνα.

Στο μικτό επίπεδο, το περιθώριο κινήθηκε στο 49,14% από 48,57%, εξέλιξη που συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τη διαχείριση κόστους προμηθειών . Η AS Company καταφέρνει να ανεβάζει τον συντελεστή κέρδους σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος και τα περιθώρια πιέζονται.

Η γραμμή των καθαρών κερδών ενισχύει αυτή τη συνολική εικόνα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €5,75 εκατ. (+36,64%), με τα κέρδη προ φόρων στα €7,39 εκατ. (+32,64%). Η μετατροπή του EBITDA σε καθαρό αποτέλεσμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κάτι που αποτυπώνει περιορισμένη επιβάρυνση από χρηματοοικονομικά έξοδα και αποτελεσματική φορολογική διαχείριση.

Πέρα από την κατάσταση αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός δίνει μια σημαντική ένδειξη ποιότητας. Τα διαθέσιμα αυξήθηκαν στα €6,3 εκατ. (+69,6%), ενώ το σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων ξεπερνά τα €21,1 εκατ. . Η ύπαρξη χαρτοφυλακίου ομολόγων ύψους €12,7 εκατ. προσθέτει σταθερότητα και δημιουργεί ένα πρόσθετο επίπεδο απόδοσης, πέρα από τη βασική δραστηριότητα.

Η κίνηση στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων είχε διπλή επίδραση. Από τη μία πλευρά ενίσχυσε την κερδοφορία μέσω της καταγραφής κερδών, από την άλλη απελευθέρωσε ρευστότητα. Η πώληση ακινήτων στην Ελούντα έναντι περίπου €3 εκατ. εντάσσεται σε μια λογική ενεργητικής διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ τα ακίνητα στα Μάταλα παραμένουν σε φάση σχεδιασμού για μελλοντική αξιοποίηση.

Παράλληλα, η διοίκηση προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις στις εμπορικές υποδομές, στα πληροφοριακά συστήματα και στην εσωτερική οργάνωση, με στόχο ταχύτερη εκτέλεση, καλύτερο έλεγχο της εμπορικής δραστηριότητας και πιο αποδοτική στήριξη του δικτύου πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της δραστηριότητας βρεφικής ανάπτυξης εξελίσσεται με ελεγχόμενο ρυθμό, επιτρέποντας προσαρμογές χωρίς αύξηση ρίσκου. Η παρουσία σε παιχνίδι, βρεφικά και lifestyle προϊόντα δημιουργεί ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με πολλαπλές πηγές εσόδων.

Η μερισματική πολιτική έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα. Για το 2025 η συνολική διανομή ανήλθε σε €3,1 εκατ. (+21,39%), ενώ προτείνεται μέρισμα €0,19 ανά μετοχή . Σε επίπεδο απόδοσης, αυτό τοποθετεί τη μετοχή κοντά στο 5%, προσφέροντας σταθερή ροή επιστροφών.

Με τη μετοχή στα €3,94 και κεφαλαιοποίηση €51,72 εκατ., οι αποτιμησιακοί δείκτες κινούνται σε υποτιμημένα επίπεδα. Το EV/EBITDA κυμαίνεται περίπου στο 5,5x–6x, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Σε σύγκριση με ευρωπαϊκές εταιρείες του χώρου παιχνιδιού και consumer προϊόντων, όπου τα EV/EBITDA κινούνται συνήθως μεταξύ 8x και 12x, η απόσταση είναι εμφανής.

Η AS Company εμφανίζει περιθώρια που στέκονται ανταγωνιστικά απέναντι σε μεγαλύτερα ονόματα, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρό ισολογισμό και θετική παραγωγή ταμειακών ροών. Η εκκίνηση του 2026 γίνεται σε συνθήκες αυξημένου κόστους και πίεσης στα εισοδήματα, παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση. Η εταιρεία, όμως, εισέρχεται σε αυτή τη φάση με ισχυρή ρευστότητα, βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και πιο ώριμη δομή δραστηριοτήτων. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διατήρηση υψηλής κερδοφορίας και σταθερή παραγωγή αξίας για τους μετόχους.

Διαγραμματικά η μετοχή φαίνεται στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα να πατάει πάνω από το επίπεδο στήριξης των €3,80 με €3,74 και να να ετοιμάζεται για το επόμενο ανοδικό βήμα που θα φέρει μέσα στο εύρος των €4,75 με €5,17.

April 9, 2026