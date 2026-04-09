dbrs:-Περιορισμένη-η-άμεση-έκθεση-των-ευρωπαϊκών-τραπεζών-στη-Μέση-Ανατολή

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει την προσοχή γύρω από τις χρηματοπιστωτικές διασυνδέσεις της περιοχής με το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με ανάλυση της DBRS Morningstar, αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αντισυμβαλλόμενους στη Μέση Ανατολή, κυρίως μέσω διασυνοριακών εταιρικών δανείων και δραστηριοτήτων wholesale banking.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία του European Banking Authority (EBA), αξιοποιώντας το Risk Dashboard για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς και δεδομένα από την άσκηση διαφάνειας (Transparency Exercise) του Ιουνίου 2025. Μέσα από αυτά, αποτυπώνεται η κλίμακα, η σύνθεση και η κατανομή των εκθέσεων των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ προς τη Μέση Ανατολή.

Παρά την αυξημένη γεωπολιτική ένταση, η DBRS εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση για να διαχειριστούν την τρέχουσα αβεβαιότητα. Οι άμεσες εκθέσεις τους στην περιοχή θεωρούνται περιορισμένες και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό δίαυλο μετάδοσης κινδύνου.

Αντίθετα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται έμμεσα: μέσω των πληθωριστικών πιέσεων, των εξελίξεων στα επιτόκια και της πιθανής επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων εντός Ευρώπης που έχουν ισχυρή έκθεση στη Μέση Ανατολή.

Αν και τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία των τραπεζών μέσω αυξημένων καθαρών εσόδων από τόκους, τα οφέλη αυτά ενδέχεται να αντισταθμιστούν από αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους και πιέσεις στην ποιότητα του ενεργητικού, ιδιαίτερα σε ένα πιο αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Τα στοιχεία της EBA δείχνουν ότι η συνολική άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ προς τη Μέση Ανατολή ανήλθε περίπου στα 132 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Σε σύγκριση με το συνολικό ενεργητικό του τραπεζικού συστήματος, που προσεγγίζει τα 29 τρισ. ευρώ, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε μόλις 0,5%, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή σημασία του σε επίπεδο ισολογισμών και περιορίζοντας τον κίνδυνο άμεσων επιπτώσεων ακόμη και σε δυσμενή σενάρια.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες εκθέσεις είναι συγκεντρωμένες σε μικρό αριθμό μεγάλων διεθνών τραπεζών και αφορούν κυρίως κρατικούς ή υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλόμενους, γεγονός που μειώνει περαιτέρω την πιθανότητα σημαντικών άμεσων ζημιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της EBA δεν περιλαμβάνουν τράπεζες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μεγαλύτερη έκθεση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με τη DBRS, αυτό δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα για το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ/ΕΟΧ, το οποίο εμφανίζεται επαρκώς θωρακισμένο έναντι των άμεσων κινδύνων της κρίσης.