FTSE στη βιτρίνα, ζημίες στο συρτάρι: Η διπλή αλήθεια της Metlen

Ο όμιλος ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα του 2025. Ο κύκλος εργασιών έσπασε ρεκόρ. Τα κέρδη υποδιπλασιάστηκαν. Το χρέος εκτινάχθηκε. Και η διοίκηση μίλησε για «ιστορική χρονιά».

Υπάρχει μια τέχνη στον τρόπο που μεγάλες εταιρείες ανακοινώνουν κακά νέα. Η τεχνική είναι γνωστή: ξεκινάς με τον αριθμό που κολακεύει — κύκλος εργασιών, μερίδιο αγοράς, στρατηγικά ορόσημα — και αφήνεις για αργότερα αυτά που καίνε. Αν έχεις επιπλέον την τύχη να συμπέσει ένα πραγματικό ορόσημο με μια χρονιά οικονομικής υποχώρησης, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο διαχειρίσιμα αφηγηματικά.

Η Metlen Energy & Metals, ο ελληνικός βιομηχανικός κολοσσός που μόλις πέρσι εισήχθη με κάθε επισημότητα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχει φτάσει αυτή την τέχνη σε επίπεδο αριστοτεχνικό. Τα ετήσια αποτελέσματα 2025, ξεκινούν με ένα αδιαμφισβήτητο θετικό: ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 25%, φτάνοντας τα €7,1 δισ. — ρεκόρ για τον όμιλο, και μάλιστα σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε, όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, από «γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικές εντάσεις και αυξημένη μεταβλητότητα».

Μετά από λίγες παραγράφους, ήρεμα και με τάξη, έρχονται τα υπόλοιπα. Τα EBITDA έπεσαν 30%, από €1,08 δισ. σε €753 εκατ. Τα καθαρά κέρδη υποδιπλασιάστηκαν: -49%, από €615 εκατ. σε €314 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή -51%. Το EBITDA margin από 19% σε 10,6% — σχεδόν στο μισό. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) από 20,5% σε 10,4%. Η απόδοση κεφαλαίων (ROCE) από 14% σε 7,9%.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε το 2025 «ιστορική χρονιά». Δεν είπε ψέματα. Απλώς δεν διευκρίνισε για ποιον.

Το τρικ με τα €130 εκατ. — ή πώς ένα έκτακτο έσοδο έγινε αόρατο

Για να κατανοήσει κανείς τι πραγματικά συνέβη στη Metlen το 2025, πρέπει να διαβάσει προσεκτικά μια παράγραφο που είναι τοποθετημένη με χειρουργική ακρίβεια ανάμεσα σε θριαμβολογίες για το Λονδίνο και τον FTSE 100, και σε υποσχέσεις για τη στρατηγική του μέλλοντος.

Η εταιρεία, αναφέρει το κείμενο, «ολοκλήρωσε επιτυχώς το 2025 την αμετάκλητη μερική ρευστοποίηση νομικής απαίτησης, για τίμημα €130 εκατ.» Πρακτικά: πούλησε ένα εκκρεμές δικαστικό δικαίωμα σε τρίτο, εισέπραξε €130 εκατ. μετρητά τώρα, και διατηρεί ενδεχόμενη πρόσθετη αξία αν η υπόθεση κριθεί τελικά υπέρ της. Τα χρήματα αυτά καταχωρήθηκαν στα «Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα» — κονδύλι που στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται να έχει σχεδόν διπλασιαστεί: από €153 εκατ. το 2024 σε €289 εκατ. το 2025, μια αύξηση €136 εκατ. που αντιστοιχεί ακριβώς στη ρευστοποίηση.

Χωρίς αυτή την έκτακτη είσπραξη, τα δημοσιευμένα EBITDA των €753 εκατ. θα ήταν στα €620 εκατ. — δηλαδή ακόμα χαμηλότερα από ό,τι δείχνουν τα ήδη απογοητευτικά νούμερα. Και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον: η ίδια η Metlen το παραδέχεται, αλλά το τυλίγει ανάποδα. Αφαιρώντας τόσο τις ζημίες από τα κακά έργα όσο και τη ρευστοποίηση, γράφει, τα EBITDA «θα υπερέβαιναν το €1 δισ.» — προσπαθώντας να δείξει πόσο «κανονικά» καλή είναι η εταιρεία χωρίς εκτάκτους.

Η λογική αυτή έχει μια αδυναμία: αν αφαιρέσεις μόνο τα αρνητικά έκτακτα αλλά συμπεριλάβεις τα θετικά, οι αριθμοί δεν κανονικοποιούνται — βάφονται. Ο κανονικοποιημένος αριθμός που έχει νόημα αναλυτικά είναι αυτός που αφαιρεί και τα δύο. Και αυτός, τον οποίο η εταιρεία δεν δίνει ρητά, είναι τα €620 εκατ.

Το Protos και η τιμή της αγνόησης — πώς ένα εργοτάξιο στο Cheshire κατάπιε ένα ολόκληρο segment

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκεται ένα έργο κατασκευής εγκατάστασης ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα στο Cheshire της Βρετανίας, γνωστό ως Protos. Ο πρώην υπο-τομέας M Power Projects (MPP), που ανελάμβανε κατασκευές EPC — δηλαδή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή έργων ενέργειας για λογαριασμό τρίτων — συσσώρευσε υπερβάσεις κόστους τέτοιου μεγέθους που ουσιαστικά εξαφάνισε την κερδοφορία ενός ολόκληρου επιχειρηματικού τομέα. Το Renewables, Storage & Energy Transition Platform — που περιλαμβάνει πλέον τόσο τις ΑΠΕ όσο και τον MPP — κατέγραψε EBITDA €86 εκατ. έναντι €388 εκατ. ένα χρόνο πριν. Πτώση 78% σε έναν χρόνο.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα: η αμιγής δραστηριότητα ΑΠΕ της Metlen αυξήθηκε κατά 45% — και παρόλα αυτά η συνολική κερδοφορία του τομέα κατέρρευσε, επειδή ένα εργοτάξιο στην Αγγλία κατάπιε όλα και παραπάνω.

Αλλά το πιο ενοχλητικό στοιχείο δεν είναι το ύψος της ζημίας, καθόσον υπερβάσεις κόστους σε κατασκευαστικά έργα μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε εταιρεία. Είναι η χρονική αλληλουχία γεγονότων. Η Metlen εισήχθη στο LSE τον Αύγουστο 2025. Εντάχθηκε στον FTSE 100 τον Σεπτέμβριο 2025. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις υπερβάσεις κόστους ενισχύθηκαν — σύμφωνα με το ίδιο το κείμενο των αποτελεσμάτων — «μετά την εισαγωγή στο LSE». Ο ίδιος ο όμιλος αναγνωρίζει ότι πριν από αυτή την εισαγωγή δεν είχε τα κατάλληλα συστήματα για να εντοπίζει και να αναφέρει έγκαιρα αποκλίσεις κόστους σε κρίσιμα έργα.

Αυτό θέτει ένα ερώτημα που η εταιρεία δεν απαντά στα αποτελέσματα: τι γνώριζαν ακριβώς οι επενδυτές όταν αγόρασαν μετοχές κατά την εισαγωγή τον Αύγουστο, και τι αποκαλύφθηκε στη συνέχεια; Η εταιρεία λέει ότι έχει διενεργήσει «εκτενή επανεξέταση» όλων των έργων MPP και δεν έχουν εντοπιστεί άλλες σημαντικές υπερβάσεις. Οι αγορές, λογικά, θα αξιολογήσουν αυτή τη διαβεβαίωση υπό το πρίσμα της ίδιας εταιρείας που δεν είχε τα συστήματα να εντοπίσει τις υπερβάσεις έγκαιρα εξαρχής.

Το χρέος που κανείς δεν αναφέρει πρώτο

Ακόμα ένα στοιχείο που περνά σχεδόν απαρατήρητο μέσα στη ροή της ανακοίνωσης: ο καθαρός δανεισμός του ομίλου εκτινάχθηκε από €2,63 δισ. σε €3,11 δισ. μέσα σε έναν μόνο χρόνο — αύξηση 18%. Παράλληλα, ακριβώς επειδή τα EBITDA έπεσαν τόσο απότομα, ο δείκτης Net Debt/EBITDA διαμορφώνεται πλέον στο 3,1x, έναντι 1,7x που ήταν στα τέλη του 2024 σύμφωνα με τα δεδομένα εννεαμήνου. Μέσα σε δώδεκα μήνες, δηλαδή, η χρηματοοικονομική μόχλευση σχεδόν διπλασιάστηκε.

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη όταν κοιτάξει κανείς τη δομή του χρέους. Υπάρχουν €780 εκατ. μακροπρόθεσμων δανείων που λήγουν μέσα στην επόμενη χρήση — ένα ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου το 140% των ετήσιων καθαρών κερδών του 2025. Αυτό δεν σημαίνει κρίση ρευστότητας, καθώς η εταιρεία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα €1,75 δισ. — αλλά σημαίνει ότι η διοίκηση θα περάσει σημαντικό μέρος του 2026 διαχειριζόμενη αναχρηματοδοτήσεις αντί να κάνει στρατηγική.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των κινήσεων: μέσα στο 2025 η Metlen δανείστηκε €2,6 δισ. και αποπλήρωσε €1,6 δισ. — καθαρός νέος δανεισμός €1 δισ. σε ένα χρόνο, παρά τη δραματική πτώση κερδοφορίας. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν αναπόφευκτα, από €185 εκατ. σε €210 εκατ. Αυτή η τάση δεν αναστρέφεται εύκολα, ιδιαίτερα αν το επιτοκιακό περιβάλλον δεν χαλαρώσει σημαντικά.

Ο κλάδος που χτυπά πάντα στα αδύνατα

Στα Μέταλλα, τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα — και εδώ το πρόβλημα δεν είναι έκτακτο αλλά δομικό. Παρά την άνοδο 7% στις τιμές αλουμινίου LME, τα EBITDA του κλάδου μειώθηκαν 24%, στα €225 εκατ. Το περιθώριο κέρδους στο αλουμίνιο κατέρρευσε από 31,9% σε 19,4% — σε λιγότερο από δύο χρόνια έχει χαθεί σχεδόν το ένα τρίτο της κερδοφορίας του τομέα.

Η εξήγηση είναι γνωστή, επαναλαμβανόμενη και χωρίς εύκολη λύση: το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη παραμένει δομικά υψηλό, ενώ οι τιμές αλουμινίου τιμολογούνται σε δολάριο ΗΠΑ. Όταν το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι του ευρώ — όπως έγινε το 2025 — το δολαριακό όφελος από την άνοδο των τιμών LME «μεταφράζεται» σε λιγότερα ευρώ, ενώ το κόστος παραγωγής παραμένει αμετάβλητο σε ευρώ. Πρόκειται για μια ψαλίδα που ανοίγει κάθε φορά που συνδυάζονται αδύναμο δολάριο και ακριβή ευρωπαϊκή ενέργεια.

Εδώ φαίνεται και η σκιά μιας αποτυχίας που δεν αναφέρεται ρητά στα αποτελέσματα, αλλά παρουσιάστηκε αναλυτικά σε προηγούμενα ρεπορτάζ: η χαμένη εξαγορά του Aluminium Dunkerque, του μεγάλου γαλλικού χυτηρίου αλουμινίου που πουλήθηκε στις αρχές του 2026 στη σαουδαραβική Alba, στερεί από τη Metlen τη γεωγραφική και ενεργειακή διαφοροποίηση που θα μπορούσε να αμβλύνει ακριβώς αυτή την έκθεση. Η ίδια η διοίκηση, με προφανή ενόχληση, παραδέχεται ότι «η ανάγκη για μεγαλύτερη καθετοποίηση θεωρείται πλέον επιτακτική» — μια φράση που διαβάζεται ως έμμεση αναγνώριση ότι η απώλεια του Dunkerque άφησε κενό που δεν καλύπτεται εύκολα.

Το χαρτοφυλάκιο που υπόσχεται πολλά — αλλά παράγει λίγα

Η Metlen επιδεικνύει με υπερηφάνεια ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 11,9 GW — ένα εντυπωσιακό νούμερο που εμφανίζεται σε κάθε επενδυτική παρουσίαση. Αυτό που δεν τονίζεται εξίσου είναι ότι από αυτά τα 11,9 GW, μόλις 1,3 GW βρίσκονται σε λειτουργία — δηλαδή μόνο το 11% του χαρτοφυλακίου παράγει ηλεκτρισμό και έσοδα. Άλλα 1,3 GW είναι υπό κατασκευή, 3,9 GW σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, και 5,5 GW ακόμα στα πρώτα στάδια. Όλα αυτά παράγουν κόστος — νομικό, αναπτυξιακό, χρηματοδοτικό — χωρίς να παράγουν αντίστοιχα έσοδα.

Ταυτόχρονα, η πραγματική παραγωγή ΑΠΕ το 2025 ανήλθε σε 1,4 TWh — μειωμένη 9% σε σχέση με το 2024, λόγω πώλησης χαρτοφυλακίου στη Χιλή. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία συρρίκνωσε τη λειτουργική της βάση ΑΠΕ για να βελτιώσει τη ρευστότητά της — μια λογική επιλογή βραχυπρόθεσμα, αλλά που αντιφάσκει με την αφήγηση της επιταχυνόμενης «πράσινης» μετάβασης.

Το μέρισμα ως μήνυμα — και ως παγίδα

Η εταιρεία ανακοινώνει προτεινόμενο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή. Σε πρώτη ανάγνωση, αυτό φαίνεται ως σήμα εμπιστοσύνης: ακόμα και σε μια δύσκολη χρονιά, ο όμιλος ανταμείβει τους μετόχους του. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι το μέρισμα αντιστοιχεί σε περίπου €143 εκατ. — ποσό που καταβάλλεται τη στιγμή που ο καθαρός δανεισμός αυξάνεται, τα EBITDA μειώνονται και €780 εκατ. δανεισμού λήγουν άμεσα. Το να διανέμεις κεφάλαιο όταν η ισορροπία χρέους/κερδοφορίας επιδεινώνεται είναι επιλογή — αλλά είναι επιλογή που κοστίζει.

Τι απομένει — και τι πραγματικά αξιολογείται

Θα ήταν άδικο και αναλυτικά λανθασμένο να παρουσιαστεί η Metlen ως εταιρεία σε κρίση. Ο επιχειρηματικός πυρήνας — ο ολοκληρωμένος ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα — παραμένει ουσιαστικά αδιατάρακτος: EBITDA €357 εκατ. σχεδόν αμετάβλητα, μερίδιο αγοράς στην προμήθεια που μεγαλώνει συστηματικά, περιθώρια παραγωγής άνω του 20%. Ο κλάδος υποδομών διπλασίασε τα EBITDA του και έχει ανεκτέλεστο €2 δισ. Οι στρατηγικές αντισταθμίσεις για αλουμίνιο και αέριο παρέχουν ορατότητα για το 2026–2027.

Αλλά τα ετήσια αποτελέσματα 2025 θέτουν ένα ερώτημα που δεν απαντάται εύκολα από καμία παρουσίαση κεφαλαιαγορών: έχει η Metlen τα συστήματα, τη διακυβέρνηση και την οικονομική αντοχή να διαχειριστεί ταυτόχρονα έναν ελληνικό ενεργειακό πάροχο, μια ευρωπαϊκή μεταλλουργία, ένα διεθνές portfolio ΑΠΕ σε 40 χώρες, κατασκευαστικά EPC έργα στη Βρετανία και Πολωνία, και φιλοδοξίες σε κρίσιμα μέταλλα και άμυνα;

Η απάντηση που έδωσε το 2025 είναι ότι ο συνδυασμός αυτός, χωρίς κατάλληλα συστήματα ελέγχου, μπορεί να μετατρέψει μια κακή εκτέλεση σε ένα μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων σε καταστροφή για ολόκληρο τον ισολογισμό. Αυτό δεν είναι ανακάλυψη — είναι ο ορισμός του κινδύνου διαφοροποίησης χωρίς αντίστοιχη οργανωσιακή ωριμότητα.

Οι επενδυτές που αγόρασαν μετοχές στο LSE τον Αύγουστο 2025, βλέποντας τον FTSE 100 και μια εταιρεία που παρουσιαζόταν ως «utility of the future», θα περιμένουν από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη όχι ακόμα μια εξήγηση για το 2025, αλλά απόδειξη ότι το 2026 δεν θα φέρει άλλα «Protos».

Ι.Α.Φ