Fuel Pass: «Φρένο – γκάζι» στις αιτήσεις με νέα προβλήματα

Πληρώθηκαν οι πρώτοι, στην αναμονή οι επόμενοι λόγω εμπλοκής με τα -. Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις. Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα.

Με τους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 και 0, συνεχίζεται σήμερα η υποβολή αιτήσεων Fuel Pass. Από τη Μεγάλη Παρασκευή και έπειτα, θα παραμείνει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου ΑΦΜ.

Ωστόσο, ένα νέο εμπόδιο ανακύπτει για τους δικαιούχους: η «παγίδα» του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Παρότι οι ολοκληρωμένες αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ξεπέρασαν τις 800.000 και οι πρώτες πληρωμές έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς δικαιούχων που κατάφεραν να υποβάλουν επιτυχώς την αίτησή τους τη Μεγάλη Δευτέρα, ανακύπτουν από χθες νέα προβλήματα στη διαδικασία ταυτοποίησης των δικαιούχων, που δεν τους επιτρέπουν να ολοκληρώσουν την αίτηση προκειμένου να πληρωθούν.

Συγκεκριμένα, ενώ η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται πλέον ομαλότερα, δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται εγκλωβίζονται στο στάδιο της ταυτοποίησης μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και - για όσους δεν είχαν πλήρως επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΕπ.

Στο κρίσιμο εκείνο στάδιο όμως, η πλατφόρμα τους ζητά είτε να μεταβούν σε ΚΕΠ είτε να δηλώσουν το - τους στο ΕΜΕπ.

Χιλιάδες πολίτες αναφέρουν ότι, ενώ συμπληρώνουν τη διεύθυνσή τους στο Εθνικό Μητρώο, το απαραίτητο μήνυμα επιβεβαίωσης με τον ειδικό σύνδεσμο (link) δεν φτάνει ποτέ στα εισερχόμενά τους, ακόμη και μετά από πολύωρη αναμονή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και η εντολή πληρωμής δεν μπορεί να δρομολογηθεί.

Για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας, οι πολίτες που αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έχουν τις εξής εναλλακτικές:

Επιβεβαίωση στοιχείων με φυσική παρουσία: εάν το σύστημα επιμένει ότι δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή το - καθυστερεί υπερβολικά, η πιο άμεση λύση είναι η επίσκεψη σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Εκεί, οι υπάλληλοι μπορούν να επικαιροποιήσουν άμεσα τα στοιχεία στο ΕΜΕπ, ξεμπλοκάροντας την αίτηση. Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη: λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00, πλην αργιών) το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 210-2154173. Εναλλακτικά, ερωτήματα υποβάλλονται στο [- -] .

Στις περιπτώσεις όπου το σύστημα εμφανίζει λανθασμένα ότι ο αιτών δεν διαθέτει όχημα στο όνομά του, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τηλεφωνική υποστήριξη ή η μετάβαση σε ΚΕΠ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για στιγμιαία αστοχία του συστήματος ή για βαθύτερο πρόβλημα διασύνδεσης των μητρώων της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση οι πληρωμές των αιτήσεων που, παρά τα προβλήματα, ολοκληρώνονται και υποβάλλονται από Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα γίνουν μετά τις αργίες του Πάσχα, από την ερχόμενη Τρίτη και μετά.