Αγωγός East – West: Ένα από τα βασικά ενεργειακά «σωσίβια» του πλανήτη δέχθηκε καίριο πλήγμα

Ένα από τα πιο κρίσιμα «σωσίβια» της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου δέχθηκε πλήγμα αυτή την εβδομάδα, εντείνοντας τους φόβους για νέα διαταραχή στην προσφορά, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη φέρει σε οριακό σημείο τις ενεργειακές ροές.

Ο αγωγός αυτός δεν είναι απλώς μία ακόμη υποδομή. Έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε βασικό «σωσίβιο» για τις διεθνείς αγορές, καθώς είναι η βασική «παράκαμψη» για τα Στενά του Ορμούζ – τον θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχονται περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Μια κρίσιμη «παράκαμψη»

Μετά την απόφαση της Τεχεράνης να περιορίσει δραστικά τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά, η σημασία του αγωγού εκτοξεύθηκε.

Ο East-West Pipeline συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή προς τις διεθνείς αγορές, χωρίς να απαιτείται διέλευση από το επίμαχο σημείο.

Η Saudi Aramco είχε ήδη προχωρήσει σε ανακατεύθυνση εκατομμυρίων βαρελιών μέσω του αγωγού, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις από την κρίση στον Περσικό Κόλπο. Σε πλήρη ανάπτυξη, ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει έως και 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως – σχεδόν το μισό της ποσότητας που περνά κανονικά από τα Στενά.

Χάνονται 700.000 βαρέλια ημερησίως

Ωστόσο, η επίθεση της εβδομάδας αυτής ήρθε να πλήξει ακριβώς αυτό το κρίσιμο «αντίβαρο». Σύμφωνα - το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας, χτυπήματα σε βασικό σταθμό άντλησης μείωσαν τη ροή κατά περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως. Παράλληλα, πρόσθετες επιθέσεις σε άλλες εγκαταστάσεις περιόρισαν περαιτέρω την παραγωγική ικανότητα, αφαιρώντας εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια από την καθημερινή προσφορά.

Το πλήγμα δεν είναι μόνο τεχνικό – είναι βαθιά στρατηγικό. Διότι αποκαλύπτει ότι ακόμη και οι εναλλακτικές διαδρομές, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς, βρίσκονται πλέον εντός του πεδίου κινδύνου.

Ο κινούμενος στόχος

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή ασφάλεια μετατρέπεται σε κινούμενο στόχο. Οι αγορές καλούνται να αποτιμήσουν όχι μόνο τις απώλειες στην προσφορά, αλλά και τον αυξανόμενο γεωπολιτικό κίνδυνο που συνοδεύει κάθε βαρέλι πετρελαίου.

Η επίθεση στον αγωγό East-West υπογραμμίζει ένα ευρύτερο γεγονός: η κρίση δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο σημείο πίεσης. Από τα Στενά του Ορμούζ έως τις χερσαίες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού βρίσκεται εκτεθειμένη.

Και όσο αυτή η αβεβαιότητα παρατείνεται, τόσο περισσότερο η αγορά πετρελαίου απομακρύνεται από την κανονικότητα και πλησιάζει σε ένα νέο καθεστώς, όπου η γεωπολιτική αστάθεια δεν είναι η εξαίρεση – αλλά ο κανόνας.