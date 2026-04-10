Αγώνας δρόμου για τα καύσιμα: Όλοι θωρακίζουν αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου ενόψει κρίσιμων συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Με το «ρολόι» να μετρά αντίστροφα για τη λήξη της εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να διασφαλίσουν επάρκεια καυσίμων, φοβούμενες νέες διαταραχές στις ροές πετρελαίου – ιδίως μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αποδεσμεύσει αποθέματα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 20 ημέρες κατανάλωσης ήδη από τον επόμενο μήνα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Αυστραλία, Άντονι Αλμπανέζε, μεταβαίνει στη Σιγκαπούρη σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ενεργειακές προμήθειες, υπό τον φόβο πιθανών ελλείψεων.

Στην Ευρώπη όλες οι κυβερνήσεις έχουν κληθεί να φροντίσουν για αποθέματα, ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης – ακόμη και δελτίο καυσίμων.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την ανησυχία για το πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα στον κόσμο, από το οποίο εξαρτώνται οι παγκόσμιες ροές πετρελαίου και LNG.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη λειτουργία του διατηρεί τις κυβερνήσεις σε επιφυλακή και ενισχύει τα σενάρια για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας.

Στο τραπέζι η διπλωματία

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για να ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν που ξεκινούν το Σάββατο.

Στο περιφερειακό μέτωπο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται διατεθειμένος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο για μια συμφωνία ειρήνης, αλλά για κατάπαυση πυρός ούτε λόγος. Τα πλήγματα στον Λίβανο συνεχίζονται και η Χεζμπολάχ απαντά με ρουκέτες.

Καθώς οι ενεργειακές ανησυχίες διασταυρώνονται με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο τόσο για την ασφάλεια των εφοδιασμών όσο και για τη συνολική πορεία της σύγκρουσης.

