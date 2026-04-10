Ασιατικές-αγορές:-Κέρδη-άνω-του-1%-για-τους-περισσότερους-δείκτες

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Παρασκευή (10/4), ωστόσο η εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κρατά τους επενδυτές σε επιφυλακή, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν ασταθείς.

Η Τεχεράνη δήλωσε, μέσω ανακοίνωσης του υπουργού Εξωτερικών της, ότι θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ εφόσον σταματήσουν όλες οι επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, και το Ισραήλ έχει συμφωνήσει στην εκεχειρία, η οποία ακολούθησε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παγώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν τη Μεγάλη Τρίτη.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν «καλύτερα να σταματήσει» εάν επιβάλλει τέλη στα πετρελαιοφόρα για τη διέλευσή τους από τα Στενά, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 1,72% φτάνοντας τα 99,55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ νωρίτερα τη Μεγάλη Πέμπτη είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια· και το Brent ενισχύθηκε κατά 1,80% στα 97,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαωνίας σημείωσε άνοδο 1,84%, κλείνοντας στις 56.924,11 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix παρέμεινε αμετάβλητος. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει να απελευθερώσει αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 20 ημέρες από τον Μάιο, ενώ έως τις 6 Απριλίου διέθετε αποθέματα για 230 ημέρες.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στις 4.636,57 μονάδες με άνοδο 1,54%, ενώ οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια και ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 1% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση. Ο δείκτης Hang Seng Index κατέγραψε άνοδο 0,47% προς το τέλος της συνεδρίασης.

Στη Ν. Κορέα, ο δείκτης Kospi έκλεισε με κέρδη 1,40% στις 5.858,87 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,64% στις 1.093,63 μονάδες.

Στην Ινδία, οι δείκτες Nifty 50 και BSE Sensex κατέγραφαν άνοδο κοντά στο 1%.

Αντίθετα, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακή πτώση 0,14%.