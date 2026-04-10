Γερμανία:-Πρόταση-για-αύξηση-της-φοροαπαλλαγής-για-όσους-μετακινούνται-καθημερινά

Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε πρότεινε σήμερα την αύξηση της φοροαπαλλαγής για όσους μετακινούνται καθημερινά, προκειμένου να βοηθηθούν, μετά από την αύξηση των τιμών ενέργειας, απορρίπτοντας την επιβολή έκτακτης φορολογίας στο πλεόνασμα των ενεργειακών κερδών.

Η Ράιχε κάλεσε επίσης, για χαμηλότερους φόρους πετρελαίου στα φορτηγά, αλλά και περισσότερες άμεσες πληρωμές για να βοηθηθούν όσοι διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στην εργασία τους.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η Γερμανία δεν είναι αντιμέτωπη με μείωση του εφοδιασμού σε πετρέλαιο, προσθέτοντας ακόμα και ποσότητες μιας προγραμματισμένης διάθεσης αποθεμάτων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

