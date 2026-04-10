Δρακόντεια-μέτρα-ασφαλείας-στο-Πακιστάν-για-τις-συνομιλίες-μεταξύ-ΗΠΑ-και-Ιράν:-Επί-ποδός-10.000-άνδρες-ασφαλείας

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό μεσολαβητή μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα με προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών, με τη βασική συνάντηση να λαμβάνει χώρα αύριο, Σάββατο, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να παραταθούν έως την Κυριακή, εάν κριθεί απαραίτητο.

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών με την ασφάλεια των συνομιλιών.

Ήδη οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να ελαχιστοποιήσουν την μετακίνηση των κατοίκων, ενώ έχει οριοθετηθεί μια ‘κόκκινη ζώνη’ υψηλής ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικά κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες. Οι συνομιλίες αναμένεται να λάβουν χώρα σε ξενοδοχείο στη ζώνη αυτή, το οποίο έχει ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας. Ομάδες ασφαλείας από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν φθάσει στην πόλη και συντονίζονται στενά με τις πακιστανικές αρχές.

Το Πακιστάν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ για συνομιλίες, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας, παρόλο που η συμμετοχή των Ιρανών είναι αβέβαιη, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο, έπειτα από τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν πάνω από 300 θανάτους στον Λίβανο προχθές Τετάρτη, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Τα ισραηλινά πλήγματα, τα πλέον πολύνεκρα στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε κάθε περίπτωση, στο Ιράν, το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης σήμερα το πρωί (στις 08:00) δεν είχε καμία αναφορά στις διαπραγματεύσεις.

-