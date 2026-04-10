«Δώσε-μου-το-τηλέφωνό-σου»:-Η-ατάκα-του-Πέσιτς-σε-νεαρή-Ιταλίδα-ρεπόρτερ-που-έγινε-viral,-δείτε-βίντεο

Η Μπάγερν Μονάχου βελτίωσε κατακόρυφα την εικόνα της από την ημέρα που ανέλαβε το τιμόνι της τεχνικής της ηγεσίας ο Σβέτισλαβ Πέσιτς και παρότι ήταν αδύνατο να προλάβει τα playoffs, κλείνει τη regular season αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και έτοιμη να φορτσάρει για το γερμανικό πρωτάθλημα.

Το απέδειξε, επικρατώντας και στο Μιλάνο της Αρμάνι, με 94-84. Ο 76χρονος κόουτς ήταν ιδιαίτερα κεφάτος μετά από την εμφάνιση της ομάδας του και τη νίκη και δεν το έκρυψε στις δηλώσεις του, στην καθιερωμένη flash interview της EuroLeague, στην Ιταλίδα δημοσιογράφο του SkySports, Γάια Ακότο.

Αφού λοιπόν εκθείασε τους παίκτες του για το διπλό, άρχισε να ρωτάει την Ακότο αν γνωρίζει τι είναι η Bundesliga και αν την παρακολουθεί, καθώς πλέον η Μπάγερν θα στρέψει εκεί την προσοχή της. Παρακάτω ο επικός διάλογος με τον πολύπειρο Σέρβο προπονητή να ζητάει το τηλέφωνο της.

Η συνομιλία του Πέσιτς με την Ακότο

Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»

Δημοσιογράφος: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες»

Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης»

Δημοσιογράφος: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα»

Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας».

Δημοσιογράφος: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε»

Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga»

Δημοσιογράφος: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί»

Πέσιτς: «Ολοι μιλούν για το ισπανικό, το ιταλικό, το τουρκικό πρωτάθλημα, κανείς όμως για το πρωτάθλημα των πρωταθλητών κόσμου και Ευρώπης».

Δημοσιογράφος: «Αλήθεια σας λέω, ότι πριν το ματς με τον συνάδελφό μου μιλάγαμε για τη δουλειά που κάνετε με τους νεαρούς παίκτες».

Ποια είναι η Iταλίδα ρεπόρτερ του SkySports, Γάια Ακότο

Η Γάια Ακότο είναι μια από τις γνωστότερες Ιταλίδες ρεπόρτερ που ασχολείται με το μπάσκετ και είναι σχολιάστρια στους αγώνες της Euroleague για λογαριασμό του SkySports

Η 33χρονη δημοσιογράφος πριν μερικά χρόνια ασχολήθηκε με το βόλεϊ αγωνιστικά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στην καριέρα της στο βόλεϊ αγωνίστηκε στη Βαρέζε και τη Σαλέντο.