Εμπορικός-πόλεμος-στη-Νότια-Αμερική,-ο-Ισημερινός-απειλεί-την-Κολομβία-με-τελωνειακούς-δασμούς-ύψους-100%

Στον χώρο του εμπορίου μεταφέρθηκε η εντάση ανάμεσα στον Ισημερινό και την Κολομβία, με τον Ισημερινό να απειλεί ότι θα αυξήσει τον επόμενο μήνα από το 50% στο 100% τους τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται από την Μπογοτά.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε την απειλή «τερατώδη» κι αντέτεινε πως σε αντίποινα, η χώρα του θα εγκαταλείψει την οικονομική κοινότητα των κρατών των Άνδεων (χρησιμοποίησε τον όρο Pacto Andino, παλαιότερη ονομασία της Comunidad Andina de Naciones, ή CAN), στην οποία ανήκουν επίσης, πέρα από τον Ισημερινό, η Βολιβία και το Περού.

«Πρόκειται απλά για τερατούργημα» που «σηματοδοτεί το τέλος του Pacto Andino για την Κολομβία, δεν έχουμε πλέον καμιά θέση εκεί», τόνισε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος μέσω X.

Η απόφαση του Κίτο για την αύξηση των δασμών από τον Μάιο ακολούθησε τη διαπίστωση ότι η Μπογοτά δεν εφαρμόζει «σθεναρά και αποτελεσματικά μέτρα ως προς την ασφάλεια των συνόρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παραγωγής, Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων του Ισημερινού.

Η ένταση δεν σταματά να κλιμακώνεται ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο γειτονικών κρατών. Στα τέλη Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κατηγόρησε αυτήν του Πέτρο ότι δεν καταπολεμά ως οφείλει το οργανωμένο έγκλημα.

Το Κίτο επέβαλε στην Μπογοτά -μέτρο που ανταποδόθηκε- τελωνειακούς δασμούς 30% σε δεκάδες προϊόντα, με απόφαση του προέδρου Νομπόα, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σφοδρού επικριτή του ομολόγου του Πέτρο.

Κατόπιν, οι τελωνειακοί δασμοί αυξήθηκαν από το 30 στο 50% τον Μάρτιο, με την κυβέρνηση του Ισημερινού να κάνει λόγο για μέτρο απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστούν 400 εκατ. δολάρια προκειμένου να γίνουν επενδύσεις στην επιτήρηση των συνόρων των δυο χωρών, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων.

Στην περιοχή της μεθορίου δρουν εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, ιδίως χρυσωρυχείων, και διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Η Κολομβία ανταπέδωσε επιβάλλοντας δασμούς 50% σε προϊόντα του Ισημερινού και σταματώντας να εξάγει ενέργεια στη γειτονική χώρα, που είχε βρεθεί αντιμέτωπη το 2024, εξαιτίας κυρίως πολυετούς ξηρασίας, με διακοπές ρεύματος που έφταναν ως ακόμη και τις 14 ώρες την ημέρα.

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου γέννησαν ελπίδες πως τα μέτρα αυτά θα ανακαλούνταν, όμως τις τελευταίες ημέρες η διένεξη όχι μόνο αναζωπυρώθηκε αλλά χειροτέρεψε, με έναυσμα το ότι ο πρόεδρος Πέτρο χαρακτήρισε «πολιτικό κρατούμενο» τον άλλοτε αντιπρόεδρο του Ισημερινού Χόρχε Γκλας, φυλακισμένο έπειτα από καταδίκες του για υποθέσεις διαφοράς. Ο πρόεδρος Πέτρο είχε απονείμει στον κ. Γκλας υπηκοότητα της Κολομβίας.

Προχθές Τετάρτη, ο Ισημερινός ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στην Μπογοτά για διαβουλεύσεις.