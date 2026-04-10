    Ευρωαγορές σε άνοδο αλλά βουτιά στις αμυντικές μετοχές εν μέσω ελπίδων για ειρήνη στην Ουκρανία

    Οι μετοχές στην Ευρώπη έκλεισαν με άνοδο την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την πιθανότητα επιτυχών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία.

    Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,37% στις 614,84 μονάδες, με τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να κινούνται ανοδικά. Πιο αναλυτικά:

    • Γερμανικός DAX: +0,20% στις 23.855,19 μονάδες
    • Γαλλικός CAC 40: +0,17% στις 8.259,60 μονάδες
    • Βρετανικός FTSE 100: -0,03% στις 10.600,53 μονάδες
    • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,59% στις 47.609,36 μονάδες     
    • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,55% στις 18.204,30 μονάδες
    • Πορτογαλικός PSI: -0,28% στις 9.458,20 μονάδες

    Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές υποχώρησαν απότομα, μετά από ένδειξη του επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας με τη Ρωσία ότι μια λύση στη σύγκρουση μπορεί να βρίσκεται κοντά.

    Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία όπλων, έκλεισε με πτώση 5,9%, ενώ η κατασκευάστρια αρμάτων Renk υποχώρησε κατά 3,9% και η Hensoldt, εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας και επιτήρησης, έκλεισε επίσης με πτώση 5,9%. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η σουηδική Saab (-2,2%) και η βρετανική BAE Systems (-3,3%).

    Ο Kyrylo Budanov, πρώην στρατιωτικός αξιωματούχος πληροφοριών και στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να πλησιάζουν σε συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του -.

    Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό». Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

    Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε στο 2,8% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά δεδομένα.

    «Η σημαντική αύξηση στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων ωθεί τον πληθωρισμό ανοδικά», δήλωσε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. «Ειδικά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν αυξηθεί έντονα για τους καταναλωτές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν».

    Στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,3%, λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου.

