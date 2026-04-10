Η φορολογική κυριαρχία με αστερίσκο: Πώς οι Βρυξέλλες τράβηξαν χειρόφρενο στην Ισπανία

Στη δημόσια συζήτηση ακούστηκε απλό: η Κομισιόν απαγόρευσε στην Ισπανία να μειώσει φόρους. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και, για να το πούμε καθαρά, πιο αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρξε κάποιο γενικό βέτο των Βρυξελλών πάνω στη φορολογική πολιτική της Μαδρίτης. Υπήρξε όμως ένα πολύ συγκεκριμένο μπλοκάρισμα σε ένα κρίσιμο εργαλείο, δηλαδή στη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, ακριβώς τη στιγμή που η ισπανική κυβέρνηση ήθελε να δώσει άμεση ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ουσία είναι ότι η Ισπανία μπορεί θεωρητικά να αποφασίζει για τους φόρους της, αλλά όταν αγγίζει εναρμονισμένους έμμεσους φόρους όπως ο ΦΠΑ, η εθνική ελευθερία σταματά εκεί όπου αρχίζει το ενωσιακό πλαίσιο.

Η αφορμή ήταν η ενεργειακή πίεση και ο λογαριασμός του πολέμου

Η κυβέρνηση Σάντσεθ κινήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον ενεργειακής αναταραχής, με τις τιμές να πιέζονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στις 20 Μαρτίου ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 5 δισ. ευρώ, που περιλάμβανε μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος στο 10%, παρεμβάσεις στο κόστος καυσίμων και πρόσθετη ενίσχυση για αγροτικό και μεταφορικό τομέα. Λίγες ημέρες αργότερα, η ισπανική φορολογική διοίκηση επιβεβαίωσε ότι από τις 22 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026 ίσχυε συντελεστής ΦΠΑ 10% για μια σειρά ενεργειακών προϊόντων, ανάμεσά τους βενζίνη, ντίζελ και βιοκαύσιμα. Με απλά λόγια, η Μαδρίτη επιχείρησε να ρίξει απευθείας την τελική τιμή στην αντλία.

Εκεί πάτησαν οι Βρυξέλλες

Η Κομισιόν δεν αντέδρασε επειδή «δεν θέλει φοροελαφρύνσεις». Αντέδρασε επειδή ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας εντελώς ελεύθερος εθνικός φόρος. Η ίδια η Επιτροπή εξηγεί ότι η οδηγία ΦΠΑ θέτει το γενικό πλαίσιο: ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κάτω από 15%, ενώ οι μειωμένοι συντελεστές επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III. Στο ίδιο επίσημο κείμενο η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι προβλέπεται σταδιακή κατάργηση της προνομιακής μεταχείρισης για περιβαλλοντικά επιβλαβή προϊόντα, όπως τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή το πρόβλημα δεν ήταν η πρόθεση ανακούφισης των πολιτών, αλλά ότι η Ισπανία θέλησε να το κάνει μέσω ενός φορολογικού εργαλείου που η ίδια η αρχιτεκτονική της ΕΕ θεωρεί ολοένα και λιγότερο αποδεκτό για τα ορυκτά καύσιμα.

Το κρίσιμο πολιτικό συμπέρασμα είναι αλλού

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πολιτικό νόημα. Η ΕΕ δεν λέει στα κράτη-μέλη «δεν αγγίζετε καθόλου τη φορολογία». Το Συμβούλιο της ΕΕ είναι σαφές: η Ένωση δεν επιβάλλει φόρους σε πολίτες ή επιχειρήσεις και η ευθύνη για το ύψος των φόρων ανήκει στα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα, όμως, προσθέτει ότι στους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, υπάρχει εναρμόνιση ακριβώς για να μην παραμορφώνεται η ενιαία αγορά. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται η ευρωπαϊκή αντίφαση: η φορολογική κυριαρχία υπάρχει, αλλά δεν είναι πλήρης. Υπάρχει μέχρι το σημείο που δεν προσκρούει στους κοινούς κανόνες της αγοράς, στην πράσινη μετάβαση και στη λογική της ρυθμισμένης σύγκλισης. Αυτό, πολιτικά, είναι ένα είδος περιορισμένης κυριαρχίας με ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Γιατί η Ισπανία μπορούσε να κόψει άλλους φόρους αλλά όχι αυτόν

Η πιο αποκαλυπτική λεπτομέρεια είναι ότι η ίδια η Κομισιόν καταγράφει πως η Ισπανία δεν μείωσε μόνο τον ΦΠΑ αλλά και τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Και εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Οι ειδικοί φόροι μπορούν να μειωθούν μέχρι τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια του ενωσιακού πλαισίου. Ο ΦΠΑ, αντίθετα, είναι πολύ πιο στενά δεμένος με τη λίστα των επιτρεπόμενων κατηγοριών και με τη συνολική φιλοσοφία της ευρωπαϊκής φορολογικής εναρμόνισης. Άρα, οι Βρυξέλλες δεν είπαν στην Ισπανία «μην ανακουφίσετε τον καταναλωτή». Ουσιαστικά της είπαν: «Αν θέλετε να το κάνετε, θα το κάνετε με τους δικούς μας κανόνες και όχι με όποιο εργαλείο κρίνετε εσείς πιο αποτελεσματικό». Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η καρδιά της σχέσης ανάμεσα στην εθνική πολιτική και στην ευρωπαϊκή επιτήρηση.

Η πράσινη μετάβαση γίνεται και δημοσιονομικός καταναγκασμός

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, πιο βαθύ επίπεδο. Η υπόθεση της Ισπανίας δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση δεν είναι μόνο βιομηχανική ή περιβαλλοντική στρατηγική. Είναι και φορολογική πειθαρχία. Το Συμβούλιο είχε ήδη αποφασίσει από το 2021 ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ή οι εξαιρέσεις για ορυκτά καύσιμα πρέπει να καταργηθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2030. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιγράφοντας τη μεταρρύθμιση του 2022, σημειώνει ακριβώς το ίδιο: τα μη κανονικά καθεστώτα ΦΠΑ για αγαθά που έρχονται σε σύγκρουση με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, όπως τα ορυκτά καύσιμα, πρέπει να αποσυρθούν σταδιακά. Άρα το μήνυμα προς τις κυβερνήσεις είναι σαφές: σε μελλοντικές κρίσεις, τα κράτη θα έχουν όλο και λιγότερο χώρο να χρησιμοποιούν φθηνότερη φορολογία στα ορυκτά καύσιμα ως μέσο κοινωνικής εκτόνωσης.

Αυτό που συγκρούστηκε στην πράξη ήταν δύο διαφορετικές λογικές εξουσίας

Από τη μία πλευρά, η Μαδρίτη κινήθηκε με το ένστικτο κάθε εθνικής κυβέρνησης που βλέπει το πολιτικό κόστος να ανεβαίνει μαζί με τις τιμές στην αντλία: άμεση, ορατή, εύκολα κατανοητή φορολογική ελάφρυνση. Από την άλλη, οι Βρυξέλλες κινήθηκαν με τη λογική της ενιαίας αγοράς και της θεσμικής συνοχής: δεν μπορεί κάθε χώρα να ανοίγει μόνη της παράθυρα στον ΦΠΑ για προϊόντα που η Ένωση έχει βάλει σε τροχιά φορολογικής αποθάρρυνσης. Γι’ αυτό και η σύγκρουση δεν είναι απλώς τεχνική. Είναι σύγκρουση ανάμεσα στη δημοκρατική πίεση του εθνικού πολιτικού κύκλου και στην υπερεθνική πειθαρχία των κανόνων.

Η πραγματική είδηση δεν είναι η Ισπανία αλλά το προηγούμενο

Αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, η πραγματική είδηση δεν είναι ότι η Ισπανία επιχείρησε να ρίξει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Η πραγματική είδηση είναι ότι σε περίοδο κρίσης, όταν μια κυβέρνηση πάει να χρησιμοποιήσει τη φορολογία ως ασπίδα, ανακαλύπτει πόσο στενά είναι πλέον τα όρια της εθνικής δράσης μέσα στην ΕΕ. Στους άμεσους φόρους η ελευθερία παραμένει μεγάλη. Στους έμμεσους, και ειδικά όταν το μέτρο αγγίζει ενεργειακά προϊόντα και περιβαλλοντικούς στόχους, η τελευταία λέξη δεν ανήκει αποκλειστικά στην εθνική πρωτεύουσα. Αν κάτι μας δείχνει η υπόθεση της Ισπανίας, είναι ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν αφαιρεί πάντα τυπικά την εθνική αρμοδιότητα· συχνά αρκεί να περιορίζει τόσο αυστηρά τα επιτρεπτά μέσα, ώστε η πολιτική επιλογή να παραμένει μόνο θεωρητικά εθνική.