Κίνα:-Η-μαγνητική-έλξη-του-Λιμανιού-Ελεύθερου-Εμπορίου-της-Χαϊνάν-ενισχύεται-συνεχώς

Πάνω από εκατό ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του Λιμανιού Ελεύθερου Εμπορίου της Χαϊνάν (Hainan FTP) ως ενιαία τελωνειακή ζώνη με «κλειστά σύνορα» σε ολόκληρο το νησί στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η θεσμική καινοτομία έχει εμβαθυνθεί, οι πολιτικές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και η οικονομική δυναμική απελευθερώνεται συνεχώς.

Η οικοδόμηση του λιμανιού ελεύθερου εμπορίου παρουσιάζει μια σταθερή και ακμάζουσα πορεία, καθιστώντας τη Χαϊνάν νέο μέτωπο της κινεζικής εξωστρέφειας και νέο προορισμό για τις παγκόσμιες επενδύσεις.

Σύμφωνα με σχετικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης της Χαϊνάν, κατά αυτές τις ημέρες, ο αριθμός των νεοσύστατων επιχειρήσεων εξωτερικού εμπορίου που καταχωρίστηκαν στη Χαϊνάν ανήλθε σε 7.503, σημειώνοντας αύξηση 65,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, 11.773 επιχειρηματικές οντότητες έλαβαν την έγκριση για να επωφεληθούν από την πολιτική των «μηδενικών δασμών».

Ο λογαριασμός πολυλειτουργικών ελεύθερων συναλλαγών (EF Account) λειτουργεί ομαλά, με τον όγκο των συναλλαγών να φτάνει τα 137,6 δισεκατομμύρια γιουάν κατά την ίδια περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταφορές κεφαλαίων μέσω της «πρώτης γραμμής» (προς το εξωτερικό) και της «δεύτερης γραμμής» (προς την ενδοχώρα) αυξήθηκαν κατά 4 και 2,7 φορές αντιστοίχως σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν ζωντανή απόδειξη της ανάπτυξης της εξωστρεφούς οικονομίας της Χαϊνάν.

Οι τουρίστες συρρέουν στο Διεθνές Αφορολογητό Εμπορικό Κέντρο της πόλης Σανγιά στη Χαϊνάν. Φωτογραφία: Ζανγκ Γιουάν

Τα οφέλη από τις νέες πολιτικές γίνονται όλο και πιο εμφανή, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να λειτουργούν με ελαφρύτερο φορτίο και μεταμορφώνοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Στην Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου της πόλης Χαϊκόου, η CRRC International Vehicle Industry (Hainan) Co., Ltd. πραγματοποίησε τις πρώτες εργασίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων με το μοντέλο «δύο άκρα στο εξωτερικό» (εισαγωγή εξαρτημάτων και επανεξαγωγή του τελικού προϊόντος) μετά την ενεργοποίηση των μέτρων τελωνειακής επιτήρησης.

Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της βιομηχανίας επισκευής εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας υπό καθεστώς διαφύλαξης στη Χαϊνάν.

Χάρη στην πολιτική «μηδενικών δασμών», το κόστος προμήθειας βασικών εξαρτημάτων από το εξωτερικό ανέρχεται πλέον στο μισό της τελικής τους τιμής στην εγχώρια αγορά.

Το βιομηχανικό οικοσύστημα διαμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς. Από τον Ιανουάριο φέτος προστέθηκαν 17 νέα παιχνίδια στο πλαίσιο «εξαγωγή παιχνιδιών στο εξωτερικό», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κυκλοφορούντων παιχνιδιών σε 449.

Η δημόσια πλατφόρμα υπηρεσιών για την εξαγωγή παιχνιδιών της Χαϊνάν μετρά πλέον πάνω από 19,44 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες στο εξωτερικό, με 10,32 εκατομμύρια νέους χρήστες να προστίθενται κατά αυτές τις εκατό ημέρες.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα αυξήθηκε κατά 45, φτάνοντας συνολικά τις 89.

Σενάρια όπως η επεξεργασία δεδομένων και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο διαμορφώνουν πλέον ένα μοντέλο της Χαϊνάν που μπορεί να αναπαραχθεί και να προωθηθεί ευρύτερα.

Τα οφέλη που απορρέουν από τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσαν την «μαγνητική έλξη» του λιμανιού ελεύθερου εμπορίου.

Ήδη τρεις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της κλειστής τελωνειακής περιοχής, το εμπόριο αγαθών της Χαϊνάν ανήλθε σε 82,01 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 32,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ενώ πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, με τις αναδυόμενες αγορές να αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης.

Μέχρι τις 24 Μαρτίου, ο αριθμός των επιχειρήσεων με πραγματικές εισαγωγές και εξαγωγές έφτασε τις 2.108, αυξημένος κατά 48,5%, ενώ ο συνολικός αριθμός των τελωνειακά εγγεγραμμένων επιχειρήσεων εξωτερικού εμπορίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 102.000.

Παγκόσμιοι πόροι υψηλής ποιότητας συρρέουν επιταχυνόμενα στη Χαϊνάν. Κατά τις εκατό ημέρες μετά τη λειτουργία του ως «ειδικό τελωνιακό καθεστώς», ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων με ξένα κεφάλαια αυξήθηκε κατά 737, ήτοι αύξηση 33,5%.

Συνολικά, επενδύσεις προέρχονται πλέον από 180 χώρες και περιοχές, καθιστώντας τη Χαϊνάν στρατηγικό σημείο στήριξης για την παγκόσμια κατανομή κεφαλαίων στην κινεζική αγορά.