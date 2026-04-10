Κίνα:-Ολοκληρώθηκε-η-εθνική-βάση-δεδομένων-για-τους-θαλάσσιους-ενεργειακούς-πόρους-σε-πρώτο-στάδιο

Η Κίνα ολοκλήρωσε σε πρώτο στάδιο την εθνική βάση δεδομένων για τους θαλάσσιους ενεργειακούς πόρους και περάτωσε λεπτομερείς έρευνες σε περιοχές υψηλού θαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού στις ακτές των επαρχιών Τζετζιάνγκ και Φουτσιάν στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Φυσικών Πόρων της χώρας.

Η εκμεταλλεύσιμη δυναμικότητα από θαλάσσια ρεύματα και κυματική ενέργεια στις δύο επαρχίες εκτιμάται να υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια κιλοβάτ, επαρκώντας για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών περίπου 40 εκατομμυρίων κινεζικών νοικοκυριών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η θαλάσσια ενέργεια αποτελεί σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παλιρροϊκή και την κυματική ενέργεια, καθώς και μορφές ενέργειας που αξιοποιούν τη θερμοκρασιακή διαφορά των ωκεανών και τη διαφορά αλατότητας.

Η ανάπτυξή της σε μεγάλη κλίμακα, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωσή της στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και άλλες ενεργειακές πηγές, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υπεράκτιων ενεργειακών συστημάτων.

Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει την παροχή καθαρής ενέργειας και να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο συντονισμένου και αποδοτικού υπεράκτιου ενεργειακού συστήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2025, έξι κυβερνητικά τμήματα εξέδωσαν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες, θέτοντας ως στόχο η εγκατεστημένη ισχύς της θαλάσσιας ενέργειας να φθάσει τα 400.000 κιλοβάτ έως το 2030, παράλληλα με την ολοκλήρωση σειράς έργων επίδειξης και τη διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής της.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς της θαλάσσιας ενέργειας ενδέχεται να φθάσει τα 300 γιγαβάτ έως το 2050, δημιουργώντας ετήσια οικονομική αξία 340 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά πάνω από 500 εκατομμύρια τόνους.

Παράλληλα, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ επιταχύνουν τη στρατηγική τους ανάπτυξη στον τομέα αυτόν.

Αξιωματούχος του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Κίνας δήλωσε ότι κατά την περίοδο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου η χώρα θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση της θαλάσσιας ενέργειας και στην ανάπτυξη του κλάδου σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα θα δοθεί αρχικά στη συνολική χαρτογράφηση των διαθέσιμων πόρων, με επέκταση των ερευνών σε βαθιές και απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές, ώστε να αποσαφηνιστούν η κατανομή και τα αποθέματά τους και να σχεδιαστεί πιο αποτελεσματικά η αξιοποίησή τους.

Τα αποτελέσματα αυτά θα αξιοποιηθούν τόσο στη διαχείριση φυσικών πόρων όσο και στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Υπεράκτιο φωτοβολταϊκό πάρκο στην πόλη Ντονγκγίνγκ, στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας. Φωτ. Τζόου Γκουάνγκ

Παράλληλα, η χώρα θα επιδιώξει πρόοδο στις βασικές τεχνολογίες, στηρίζοντας κορυφαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, με έμφαση στην αντιμετώπιση κρίσιμων τεχνολογικών προκλήσεων, στη βελτίωση της απόδοσης μετατροπής ενέργειας και στην αναβάθμιση του σχετικού εξοπλισμού.

Στόχος είναι η στενότερη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα έργα επίδειξης, μέσω της ενίσχυσης των μηχανισμών στήριξης, της προώθησης της υλοποίησής τους και της διεύρυνσης των πεδίων εφαρμογής της θαλάσσιας ενέργειας.

Τέλος, η Κίνα θα επιδιώξει να προωθήσει τις διεθνείς ανταλλαγές και τη συνεργασία, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση διεθνών κανόνων και αξιοποιώντας σχετικές πλατφόρμες για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.