Λιανεμπόριο:-Προσδοκά…-Ανάσταση-τζίρου-στη-σκιά-του-πολέμου

Ποντάρει πολλά στον πασχαλινό τζίρο το λιανεμπόριο παρά την αβεβαιότητα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο πρώτο «τεστ αντοχής» του 2026 αναδεικνύεται για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα η τρέχουσα πασχαλινή περίοδος, με τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα να προσβλέπουν σε ουσιαστική τόνωση του τζίρου τους αυτές τις ημέρες.

Με στόχο να ξορκίσει αφενός την υποτονική κίνηση της αγοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και αφετέρου την αβεβαιότητα που γεννά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο εμπορικός κόσμος ποντάρει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το εφετινό Πάσχα, καθώς οι γιορτινές ημέρες που διανύουμε δημιουργούν σημαντικές αγοραστικές ανάγκες.

Έχοντας δεχθεί βαρύ πλήγμα το προηγούμενο διάστημα, κλάδοι – παραδοσιακοί πρωταγωνιστές της πασχαλινής αγοράς, όπως ένδυση, υπόδηση και είδη δώρων, προσβλέπουν σε σημαντική τόνωση της κατανάλωσης. Νονές, νονοί, γονείς και παππούδες επιδίδονται στις απαραίτητες αγορές του Πάσχα. Λαμπάδες για τα βαφτιστήρια, παιδικά ρούχα και παπούτσια έχουν την τιμητική τους. «Οι αγορές γίνονται. Δεν υπάρχει βαφτιστήρι που δεν θα πάρει τη λαμπάδα του. Ωστόσο οι καταναλωτές είναι πιο συγκρατημένοι λόγω του κύματος ακρίβειας των τελευταίων ετών και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις», σχολίαζε, μιλώντας στο -, παράγοντας του λιανεμπορίου.

Η εικόνα της αγοράς πριν το Πάσχα

«Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια ακόμη εμπορική φάση, είναι το πρώτο πραγματικό τεστ αντοχής και προοπτικής για το λιανεμπόριο μετά από ένα υποτονικό πρώτο τρίμηνο», ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

«Η εικόνα παραμένει συγκρατημένη. Η κατανάλωση κινείται με προσοχή, το καλάθι περιορίζεται και οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό πίεση, προσπαθώντας να απορροφήσουν αυξήσεις και να κρατήσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η κίνηση στην αγορά, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση του τζίρου», τονιζόταν χαρακτηριστικά.

Οι «σειρήνες» του πολέμου

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος που ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον για τα εμπορικά καταστήματα που αναζητούν εδώ και χρόνια «σανίδα σωτηρίας», ισορροπώντας ανάμεσα στην αύξηση του λειτουργικού κόστους και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού.

Όπως, δε, αποκάλυψε πρόσφατα στους εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης ελληνικού εμπορίου για το 2025, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα υποδέχονται για το Πάσχα τους καταναλωτές με «γεμάτα» ράφια και σε τιμές που είχαν διαμορφωθεί πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Καφούνης επιχείρησε να στείλει μήνυμα για επάρκεια προϊόντων στην αγορά, δεσμευόμενος πως οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε ανατιμήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Η κρίση έσκασε στα χέρια μας και έχει μουδιάσει την αγορά», παραδέχθηκε ο κ. Καφούνης, εξηγώντας πως το ξέσπασμα του πολέμου «συνέπεσε» με την ολοκλήρωση των χειμερινών εκπτώσεων στην αγορά, οι οποίες ούτως η άλλως δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα στις εμπορικές επιχειρήσεις. «Το 2026 δεν μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς. Είμαστε προβληματισμένοι για το Πάσχα, σίγουρα θα επηρεαστούμε, ωστόσο ευελπιστούμε να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

«Η ενεργειακή ακρίβεια, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανατιμήσεις σε βασικά κόστη δημιουργούν ένα νέο, ασφυκτικό περιβάλλον για την αγορά. Για τις εμπορικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες, κάθε νέα επιβάρυνση στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις πρώτες ύλες και στη συνολική λειτουργία τους μεταφράζεται σε πρόσθετη πίεση σε μια περίοδο που η κατανάλωση παραμένει εύθραυστη. Το εμπόριο δεν μπορεί να απορροφά διαρκώς νέα βάρη. Οι επιχειρήσεις καλούνται να κρατήσουν τιμές, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, που δεν ελέγχουν», τόνιζε σε παρέμβασή του, με αφορμή το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

Σφίγγει ο κλοιός για τους μικρομεσαίους

Όπως είναι φυσικό, το μεγαλύτερο βάρος των προκλήσεων του κλάδου καλούνται να σηκώσουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» ανατιμήσεων και δη τις οικονομικές υποχρεώσεις και την έλλειψη ρευστότητας.

Όπως άλλωστε επιβεβαιώνει η ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου, το 2025, μια στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό της τάξης του 35% κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών της. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους.

«Η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κινείται μεταξύ στασιμότητας και μείωσης τζίρου, ενώ το λειτουργικό κόστος παραμένει επίμονα υψηλό, εξαντλώντας τη ρευστότητα. Την ίδια ώρα, ο τζίρος μετατοπίζεται σταδιακά προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, εντείνοντας τις ανισότητες και θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση χιλιάδων επαγγελματιών», εξηγούσε πρόσφατα ο κ. Καφούνης. «Οι κρίσεις διαδέχονται η μια την άλλη και πλήττουν πρώτα από όλα τις μικρές επιχειρήσεις», επιβεβαίωνε, από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.

Το εορταστικό ωράριο

Το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα ξεκίνησε στις 2 Απριλίου και αναμένεται να ρίξει αυλαία το Μεγάλο Σάββατο.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα ήταν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν από τη μία το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.