Νέο-σενάριο-από-το-reuters-για-τις-προθέσεις-του-Τραμπ:-Εξετάζει-την-απόσυρση-μέρους-των-αμερικανικών-στρατευμάτων-από-την-Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν συνέβαλαν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, αλλά και για την αδυναμία προώθησης των σχεδίων του σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, που μίλησε στο Reuters τη Μεγάλη Πέμπτη.

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο αποχώρησης στρατευμάτων από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σήμερα περισσότερους από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη. Πάνω από 30.000 στρατιωτικοί βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ σημαντικές δυνάμεις είναι επίσης ανεπτυγμένες στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν ούτε πόσα στρατεύματα ενδέχεται να αποσυρθούν, σε περίπτωση που προχωρήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το ΝΑΤΟ δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τη Συμμαχία χαρακτηρίζονται εδώ και χρόνια από εντάσεις, καθώς έχει επανειλημμένα κατηγορήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την άμυνα. Ωστόσο, το τελευταίο τρίμηνο οι διαφωνίες έχουν ενταθεί.

Τον Ιανουάριο προκλήθηκε νέα κρίση στις διατλαντικές σχέσεις όταν ο Τραμπ επανέφερε την πρόθεση προσάρτησης της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εξέφρασε επίσης έντονη ενόχληση επειδή οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν προσφέρθηκαν να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ο οποίος παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Διπλωμάτες της Συμμαχίας έχουν επισημάνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποσαφηνίσει αν επιθυμούν αποστολή στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της σύγκρουσης, ούτε ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες αναμένουν από κάθε κράτος-μέλος.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Τετάρτη ότι ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι ηγεσίες έχουν ασκήσει κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, προς χώρες που έχουν επιδείξει μεγαλύτερη στήριξη.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε στο Reuters ότι ο Τραμπ εξετάζει κυρίως το ενδεχόμενο επιστροφής στρατευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί για αναδιάταξή τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού.