Οι-Ευρωπαίοι-τάσσονται-υπέρ-της-απαγόρευσης-των-social-media-σε-ανήλικους,-3-στους-4-ζητούν-να-επιβληθεί-όριο-ηλικίας

Σαφής τάση υπέρ της επιβολής ηλικιακών περιορισμών στα social media καταγράφεται στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ, την ώρα που κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, και ευρωπαϊκοί θεσμοί προωθούν αντίστοιχα μέτρα.

Σύμφωνα με το European Pulse του Politico, περίπου το 75% των πολιτών θεωρεί ότι τα κράτη πρέπει να θέσουν ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Πλειοψηφία υπέρ ορίου στα 16 έτη

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το όριο ηλικίας θα πρέπει να οριστεί στα 16 έτη, ενώ το 25% προτείνει όριο μεταξύ 13 και 15 ετών.

Μόλις το 4% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί, ενώ το 22% εκτιμά ότι η ευθύνη θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στους γονείς.

Προχωρούν τα σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα social media.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχουν ταχθεί υπέρ της επιβολής απαγορεύσεων, με τον Σάντσεθ να κάνει λόγο για ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από την «ψηφιακή Άγρια Δύση».

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης ενιαίου ορίου ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ.

Αντιδράσεις και ενστάσεις

Παρά τη στήριξη που καταγράφεται, υπάρχουν και αντιδράσεις. Επικριτές των περιορισμών υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά για την προστασία των ανηλίκων και ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματά τους.

Μάλιστα, 371 ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων χαρακτήρισαν τις απαγορεύσεις «επικίνδυνες και κοινωνικά μη αποδεκτές» σε ανοικτή επιστολή τους στις αρχές Μαρτίου.

Διαφορές μεταξύ χωρών

Τα υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης καταγράφονται στην Ιταλία (84%) και την Πολωνία (83%), ενώ ακολουθεί το Βέλγιο με 76%.

Στη Γερμανία και την Ισπανία, το 70% των πολιτών τάσσεται υπέρ των περιορισμών, ενώ στη Γαλλία οι απόψεις εμφανίζονται πιο διχασμένες, με 69% υπέρ και 31% κατά.

Η Ιταλία καταγράφει και το υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης για όριο στα 16 έτη (64%), ενώ ακολουθούν η Ισπανία (55%), το Βέλγιο (54%), η Πολωνία (53%), η Γαλλία (48%) και η Γερμανία (39%).