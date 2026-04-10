Σε-ιστορικό-χαμηλό-το-καταναλωτικό-κλίμα-στις-ΗΠΑ

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διολίσθησε στις 47,6 μονάδες από 53,3 τον Μάρτιο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, υποδεικνύοντας ότι οι πολίτες ανησυχούν για απότομη αύξηση του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διολίσθησε στις 47,6 μονάδες από 53,3 τον Μάρτιο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία. Η υπό διερεύνηση περίοδος περιλαμβάνει απαντήσεις από τις 24 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου.

Οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση τιμών αύξηση τιμών κατά 4,8% σε ένα χρόνο από σήμερα, ενώ για τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια προβλέπουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,4%.

Η επιδείνωση του κλίματος παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τα εισοδηματικά στρώματα και τα πολιτικά κόμματα, αν και η έρευνα επισήμανε ότι σχεδόν όλες οι απαντήσεις δόθηκαν πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με τον Ιράν

«Τα σχόλια δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές αποδίδουν την ευθύνη για τις δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία στη σύγκρουση με το Ιράν», δήλωσε η Joanne Hsu, επικεφαλής της έρευνας. «Οι οικονομικές προσδοκίες πιθανότατα θα βελτιωθούν όταν οι καταναλωτές αποκτήσουν την πεποίθηση ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση με το Ιράν έχουν λήξει και οι τιμές της βενζίνης έχουν σταθεροποιηθεί».