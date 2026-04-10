Σε-15-χρόνια-φυλάκιση-καταδικάστηκε-η-«βασίλισσα-της-κεταμίνης»-για-τον-θάνατο-του-Μάθιου-Πέρι

Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», που είχε ομολογήσει την ενοχή της για την παράνομη πώληση κεταμίνης που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού της σειράς «Τα Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε την Μεγάλη Τετάρτη σε 15 χρόνια φυλάκισης και τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή της.

Η Τζάσβιν Σάνγκα, είχε ομολογήσει την ενοχή της το φθινόπωρο του 2024 για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση το 2023 και κρατείται από τη σύλληψή της τον Αύγουστο του 2024.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 25 Μαρτίου, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας ζήτησαν ποινή 180 μηνών φυλάκισης, χαρακτηρίζοντας τη Σάνγκα «έμπορο ναρκωτικών που πούλησε ναρκωτικά που έβλαψαν ανθρώπους» ενώ αναφέρουν ότι συνέχισε τη διακίνηση ακόμη και αφού έμαθε ότι τα ναρκωτικά της συνδέθηκαν με τον θάνατο του ηθοποιού. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι πράξεις της δείχνουν ψυχρή σκληρότητα και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή, τονίζοντας ότι έθεσε το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι Mark J. Geragos και Alexandra Kazarian υποστήριξαν σε 16σέλιδο υπόμνημα ότι η κατηγορούμενη έχει αναλάβει την ευθύνη για τη σοβαρή εγκληματική της συμπεριφορά και ζήτησαν ποινή ίση με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι

Ο Μάθιου Πέρι, 54 ετών, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 στο θερμαινόμενο τμήμα της πισίνας του σπιτιού του στην περιοχή Pacific Palisades του Λος Άντζελες. Το ιατροδικαστικό γραφείο απέδωσε τον θάνατό του σε τυχαία υπερδοσολογία κεταμίνης.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Chandler Bing στη σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του σε ναρκωτικά και αλκοόλ, ενώ τους τελευταίους μήνες της ζωής του υποβαλλόταν σε θεραπεία με έγχυση κεταμίνης για κατάθλιψη και άγχος, αναζητώντας παράλληλα δόσεις χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Το κύκλωμα διακίνησης κεταμίνης

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Σάνγκα συνεργάστηκε με τον Erik Fleming για την προμήθεια κεταμίνης στον Πέρι. Τον μήνα του θανάτου του, φέρεται να πούλησαν 51 φιαλίδια κεταμίνης, τα οποία παραδόθηκαν στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Kenneth Iwamasa, που του έκανε επανειλημμένες ενέσεις, ακόμη και την ημέρα του θανάτου του. Μετά τον θάνατο του Πέρι, η Σάνγκα φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Fleming μέσω της εφαρμογής Signal ζητώντας του να διαγράψει τα μηνύματα.

Ο Fleming και ο Iwamasa έχουν επίσης ομολογήσει την ενοχή τους για κατηγορίες που σχετίζονται με διανομή κεταμίνης, ενώ η ανακοίνωση των ποινών τους αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα. Η Σάνγκα, με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ για αποθήκευση, συσκευασία και διανομή ναρκωτικών τουλάχιστον από το 2019, συμπεριλαμβανομένων κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. Παραδέχτηκε επίσης ότι πούλησε κεταμίνη στον Κόντι ΜακΛάουρι το 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερδοσολογία.