Στο-3,3%-εκτινάχθηκε-ο-πληθωρισμός-στις-ΗΠΑ-το-Μάρτιο

Απότομη άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός (Consumer Price Index – CPI) στις ΗΠΑ το Μάρτιο ξεφεύγοντας ακόμη περισσότερο από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,3% με ώθηση από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε μόλις 0,2% τον Μάρτιο και 2,6% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Η σύγκρουση με το Ιράν ήταν ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τα μηνιαία στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς η τιμή της βενζίνης σημείωσε άνοδο 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής αύξησης των τιμών, σύμφωνα με τα στοιχεία.