Συνεργασία Ελλάδας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα – «Νέο κεφάλαιο στη σχέση με τις ΗΠΑ»

Την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Πολιτειών της Εθνοφρουράς (SPP) και τη συνεργασία της με τη Φλόριντα χαιρέτισε, με δήλωσή του ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της πολιτείας Τζίμι Πατρώνης.

«Η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο», επισήμανε ο ομογενής νομοθέτης, συγχαίροντας τους ηγέτες που προώθησαν τη συμφωνία. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τη Φλόριντα «ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμβαθύνει τη κοινή δέσμευση στην ελευθερία και στη δημοκρατία».

“We are committed to making sure we have the best fighting forces in the world, ready to tackle the challenges of the future. Congratulations, Greece and Florida! The future is bright for 🇺🇸 📷 “@USNationalGuard https://t.co/zJxMXZdcXP — FloridaNationalGuard (@FLGuard) April 7, 2026

Σε αντίστοιχη ανάρτηση, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αναδημοσιεύσε μήνυμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Χ, σημειώνοντας «δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τις καλύτερες μάχιμες δυνάμεις στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Σε ξεχωριστή ανάρτησή της στο Χ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αναφέρει ότι η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα «ανεβάζει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας σε ιστορικά νέο επίπεδο».

Το Εθνικό Γραφείο της Εθνοφρουράς συνδέει πολιτείες των ΗΠΑ με χώρες εταίρους μέσω του προγράμματος SPP, με αντικείμενο τη συνεργασία σε τομείς όπως η στρατιωτική εκπαίδευση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η διαχείριση κρίσεων.

