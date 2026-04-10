Τουρκία: Με θριαμβολογίες ολοκληρώθηκε η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» – Δείτε βίντεο

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η μεγάλη τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2026» (Mavi Vatan), μετά από επτά ημέρες έντονης δραστηριότητας σε τρεις θάλασσες (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο). Την Παρασκευή το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε μήνυμα με θριαμβολογίες με αφορμή την ολοκλήρωση της άσκησης, που δεν κρύβει, αντίθεται διατρανώνει τον μεγαλοϊδεατισμό της Άγκυρας.

Η ανάρτηση

«Η άσκηση Γαλάζια Πατρίδα-2026, που αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στα πελάγη και την αποτρεπτική της ισχύ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η φάση της Άσκησης με Πραγματικά Πυρά παρακολουθήθηκε από το (πολεμικό πλοίο) TCG ANADOLU από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακταρόγλου, που συνοδευόταν από τον Διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού Ναύαρχο Ερτζουμέντ Τατλίογλου, τον Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας Στρατηγό Ζίγια Τζεμάλ Καντιόγλου, τον Διοικητή του Στρατού Ξηράς Στρατηγό Μετίν Τοκάλ, τον Διοικητή του Στόλου Ναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ, τον Γενικό Διευθυντή της MKE AŞ Ιλχάμι Κελές και τον Γενικό Διευθυντή της ROKETSAN Μουράτ Ικίντζι (αμυντικές βιομηχανίες)».

«Η άψογη συντονισμός μεταξύ μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων, αεροπορικών μέσων και κέντρων επιχειρήσεων ανέδειξε για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και την επιχειρησιακή τους ισχύ που υποστηρίζεται από εθνικές δυνατότητες. Η Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποφασιστική υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στη Γαλάζια Πατρίδα. Η δύναμή μας στη θάλασσα είναι η εγγύηση της ακλόνητης ασφάλειας του έθνους μας» υποστηρίζεται στην ανάρτηση.

