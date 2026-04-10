«Όχι στην ανοχή»: Έκθεση «κόλαφος» για την Τουρκία – Οι ομογενείς ζητούν μέτρα από την Ουάσιγκτον

Εκστρατεία άσκησης πίεσης προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία σε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας ξεκίνησε η ομογενειακή οργάνωση HALC (Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας), καλώντας την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (USCIRF) και να θέσει όρους στη διμερή συνεργασία με την Άγκυρα. Πρόκειται για την ετήσια έκθεση της USCIRF η οποία δημοσιεύεται κάθε Απρίλιο. Σύμφωνα με την εκστρατεία, βασικό αίτημα αποτελεί η ένταξη της Τουρκίας στον Ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως έχει εισηγηθεί εκ νέου η USCIRF στην τελευταία ετήσια έκθεσή της, επικαλούμενη «συστηματικές και συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας». Η πρωτοβουλία του HALC συνοδεύεται από δημόσια καμπάνια συλλογής υπογραφών, με στόχο την αποστολή αιτήματος προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αυστηρότερη στάση έναντι της Άγκυρας, καθώς και για τη σύνδεση κάθε μελλοντικής αμερικανικής βοήθειας ασφαλείας προς την Τουρκία με συγκεκριμένες δεσμεύσεις βελτίωσης στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας.

Η έκθεση της USCIRF για την Τουρκία

Η USCIRF καταγράφει, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στη νομική αναγνώριση χώρων λατρείας, παρεμβάσεις στη θρησκευτική έκφραση, εμπόδια στη λειτουργία του κλήρου και απελάσεις ξένων χριστιανών ιερωμένων με προσχηματικές αιτιολογίες. Παράλληλα, επισημαίνει την απουσία προόδου σε δεσμεύσεις όπως η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στην ίδια κατεύθυνση, η έκθεση αναφέρεται σε πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση θρησκευτικών μνημείων, επισημαίνοντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας από μουσεία σε τεμένη ως ενδεικτικές πολιτικές επιλογές που φέρουν έναν ευρύτερο συμβολισμό.

Πίεση για όρους στη Συνεργασία με την Τουρκία

Το HALC ζητεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάθε μελλοντική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με την Τουρκία να συνοδεύεται από μετρήσιμες βελτιώσεις στο καθεστώς των θρησκευτικών ελευθεριών. Όπως υποστηρίζει, η επιδείνωση της κατάστασης την τελευταία δεκαετία, σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, καθιστά αναγκαία την άσκηση αυξημένης πίεσης προς την ‘Αγκυρα προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με το διεθνές δίκαιο. Στο ίδιο πλαίσιο, η ελληνοαμερικανική οργάνωση προειδοποιεί ότι μια ηπιότερη στάση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να εκληφθεί ως ανοχή, στέλνοντας αρνητικό μήνυμα προς θρησκευτικές μειονότητες τόσο εντός της Τουρκίας όσο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για το μέλλον τους.

Η USCIRF είναι μια ανεξάρτητη, δικομματική ομοσπονδιακή επιτροπή των ΗΠΑ. Η έκθεσή της λειτουργεί ως επίσημη σύσταση προς την αμερικανική κυβέρνηση. Αν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υιοθετήσει την εισήγηση, η Τουρκία τίθεται υπό στενή επιτήρηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις διπλωματικές σχέσεις και τη χορήγηση κονδυλίων.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.