Παραιτήθηκε από τη θέση του ως πρόεδρος της Dolce & Gabbana, ο Στέφανο Γκαμπάνα, καθώς σύμφωνα με το - εξετάζει επιλογές για το μερίδιό του στον πολυτελή οίκο μόδας ενόψει διαπραγματεύσεων με δανειστές.

Ο Γκαμπάνα, 63 ετών, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία με τον τότε σύντροφό του Ντομένικο Ντόλτσε αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με ιταλικά εταιρικά έγγραφα, ωστόσο η παραίτησή του ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα. Ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντομένικο και νυν διευθύνων σύμβουλος, ανέλαβε πρόεδρος τον Ιανουάριο.

«Οι παραιτήσεις δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στις δημιουργικές δραστηριότητες του Στέφανο Γκαμπάνα», ανέφερε ωστόσο η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο μεγιστάνας της μόδας εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για το μερίδιό του, ύψους περίπου 40%, στην εταιρεία, η οποία εισέρχεται σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το χρέος με τους πιστωτές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -.

Η εταιρεία έχει επηρεαστεί από την παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ειδών πολυτελείας, η οποία επιδεινώνεται από την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Οι δυσκολίες αυτές έχουν επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της εταιρείας και έχουν καταστήσει πιο δύσκολη την τήρηση των όρων που διέπουν το χρέος της.

Οι δανειστές της Dolce & Gabbana επιδιώκουν μια «ένεση» έως και 150 εκατ. ευρώ σε νέα κεφάλαια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 450 εκατ. ευρώ, ανέφεραν πηγές. Η εταιρεία εξετάζει την πώληση ακίνητης περιουσίας και την ανανέωση αδειών για την άντληση των χρημάτων, ανέφεραν.

Ο οίκος Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand μόδας στον κόσμο με την αισθητική του, εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο. Καλύπτοντας τη γυναικεία και την ανδρική ένδυση, την ομορφιά και ρούχα για το σπίτι, οι Στέφανο Γκαμπάνα και Ντομένικο Ντόλτσε έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία που προσφέρει πολυτελείς θεατρικές επιδείξεις μόδας με υποστήριξη από καλλιτέχνες όπως η Madonna, ο σταρ της K-Pop Choi San, και η Beyoncé.