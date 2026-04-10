ft:-«Καμπανάκι»-για-ελλείψεις-καυσίμων-στα-ευρωπαϊκά-αεροδρόμια

«Συστημική» έλλειψη καυσίμων θα αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν πλήρως μέσα σε τρεις εβδομάδας, προειδοποιεί ο κλάδος.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe) που εκπροσωπεί τα αεροδρόμια, ανέφερε ότι τα αποθέματα στα καύσιμα των αεροπλάνων μειώνονται, ενώ «ο αντίκτυπος της στρατιωτικής δραστηριότητας στη ζήτηση, επιβαρύνει περισσότερο τον εφοδιασμό».

Σε σημείωμα που περιήλιθε στην κατοχή των FT, το ACI προειδοποιεί τον Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολο Τζιτζικώστα για «αυξανόμενες ανησυχίες της αεροπορικής βιομηχανίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και για την ανάγκη προληπτικής παρακολούθησης και δράσης από την ΕΕ».

«Εάν το πέρασμα των Στενών του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσει με σταθερότητα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, μια συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών είναι πιθανό να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», αναφέρει στην επιστολή.

Προσθέτει ότι η προσέγγιση εν όψει της καλοκαιρινής σεζόν «όπου οι αεροπορικές μετακινήσεις τροφοδοτούν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα στο οποίο στηρίζονται πολλές οικονομίες της ΕΕ», έχει εντείνει αυτές τις ανησυχίες.

Ορισμένες ασιατικές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ έχουν αρχίσει να επιβάλλουν περιορισμούς στη διανομή καυσίμων αεροσκαφών λόγω ελλείψεων, ωστόσο στην Ευρώπη δεν έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής εκτεταμένες ελλείψεις, αν και οι τιμές των καυσίμων έχουν διπλασιαστεί και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ακυρώσεις πτήσεων.

Στην επιστολή, το ACI Europe ζήτησε πανευρωπαϊκή παρακολούθηση της προσφοράς ώστε ο κλάδος να μπορέσει να συντονίσει καλύτερα την αντίδρασή του. «Προς το παρόν δεν υπάρχει χαρτογράφηση/αξιολόγηση και παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών», ανέφερε.