fuel-pass:-Ανοιχτή-για-όλα-τα-ΑΦΜ-η-πλατφόρμα-έως-τις-30-Απριλίου

Η πίστωση του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται περίπου 48 ώρες μετά την οριστικοποίηση της αίτησης.

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού ΑΦΜ παραμένει από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 έως και την καταληκτική η ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2026, η πλατφόρμα για το Fuel Pass.

«Πυρετός» αιτήσεων για το Fuel Pass III: Πάνω από 1 εκατ. οι δικαιούχοι – Πότε πιστώνονται τα χρήματα

Η πίστωση του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται περίπου 48 ώρες μετά την οριστικοποίηση της αίτησης. Ωστόσο, λόγω των τραπεζικών αργιών του Πάσχα, όσοι υπέβαλαν αίτηση μετά τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) ή τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση μετά την εορταστική περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026.

Η διαδικασία ξεκίνησε με σοβαρά τεχνικά προβλήματα και «μπλακ άουτ» στη λειτουργία της πλατφόρμας τη Μεγάλη Δευτέρα, λόγω του τεράστιου όγκου επισκεψιμότητας, με πάνω από 3.000 logins ανά δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή αιτήσεων με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Συνολικά, περίπου 3,1 εκατ. πολίτες πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα, γεγονός που δείχνει τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Για τα ΙΧ, η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ στα νησιά όταν επιλεγεί ψηφιακή κάρτα, ενώ διαμορφώνεται στα 40 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Για τις μοτοσυκλέτες, τα ποσά ανέρχονται σε 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά με ψηφιακή κάρτα, ενώ περιορίζονται σε 25 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα μέσω IBAN.

Η διαφοροποίηση των ποσών συνδέεται τόσο με το αυξημένο κόστος μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές όσο και με την επιλογή του τρόπου πληρωμής. Η ψηφιακή κάρτα δίνει υψηλότερη επιδότηση, καθώς «δεσμεύει» τη χρήση της αποκλειστικά για μετακινήσεις, ενώ η επιλογή IBAN προσφέρει ευελιξία αλλά χαμηλότερο ποσό. Στην πράξη, η ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου σε 30–36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου, με βάση τη μέση κατανάλωση, γεγονός που δείχνει το πραγματικό εύρος της παρέμβασης.

Πώς υποβάλω την Αίτηση Fuel Pass III

Ι. Αυτοπρόσωπη Υποβολή Αιτήσεως από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη κατάλληλη συσκευή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Αιτήσεως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Εφόσον υφίσταται ήδη ή ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτουμένου στο ΕΜΕπ, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αιτούμενος είναι τα εξής:

α. εισέρχεται στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/fuelpass με τα προσωπικά διαπιστευτήρια taxis που διαθέτει,

β. εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ,

γ. επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο,

δ1. επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί Ή

δ2. συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας,

ε. επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω στην απάντηση της Ερώτησης 5,

στ1. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) Ή

στ2. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

ΙΙ. Υποβολή Αιτήσεως σε δημόσιο Κ.Ε.Π.

Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από πιστοποιημένο υπάλληλο δημοσίου Κ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου, κατά την περίοδο υποβολής Αιτήσεων.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

α) τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,

β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, της μοτοσυκλέτας- του μοτοποδηλάτου και επιβεβαιώνει ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του αιτουμένου ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό του κινητού τηλεφώνου,

και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας προς πίστωση του σχετικού ποσού είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούμενου φυσικού προσώπου, τον οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.