politico:-tο-μυστικό-σχέδιο-Μαδούρο-για-να-αγοράσει-από-το-Ιράν-βαλλιστικούς-πυραύλους-που-θα-μπορούσαν-να-χτυπήσουν-τις-ΗΠΑ

Το άγνωστο μέχρι σήμερα σχέδιο της Βενεζουέλας να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, αποκαλύπτει δημοσίευμα της αμερικανικής έκδοσης του Politicο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας το 2020 διέθεσε κονδύλια για την αγορά βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος από το Ιράν αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τότε, μάλιστα, οι ισχυρισμοί για συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας σχετικά με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάσουν σε αμερικανικό έδαφος είχαν επισημανθεί κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ειδικό εκπρόσωπο του Τραμπ για το Ιράν και τη Βενεζουέλα την επίμαχη περίοδο, Σκοτ Έιμπραμς, η Βενεζουέλα έκανε πίσω υπό την πίεση των ΗΠΑ και δεν έλαβε τέτοια οπλικά συστήματα από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ένα υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2020, αποκαλύπτει ότι οι συνομιλίες ήταν πιο εκτεταμένες και προχωρημένες απ’ ό,τι είχε αναφερθεί μέχρι τώρα.

Το υπόμνημα — το οποίο περιέγραφε πώς θα πραγματοποιούνταν η συναλλαγή και εγκρίθηκε από τον τότε υπουργό Άμυνας της χώρας — αποτελεί απτή απόδειξη ότι η Βενεζουέλα έκανε κινήσεις για την απόκτηση βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος. Προσδιόριζε επίσης πώς η κυβέρνηση Μαδούρο σχεδίαζε να διοχετεύσει χρήματα μέσω κρατικών εταιρειών για να υλοποιήσει την αγορά. Επιπλέον, εξηγούσε ότι το σύστημα θα λειτουργούσε από πλατφόρμες σε ναυτικά σκάφη της Βενεζουέλας.

Ο Έιμπραμς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «ενήμερη» για τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Τεχεράνης και «μετέφεραν ότι αυτό δεν ήταν αποδεκτό», δηλώνοντας, ωστόσο, άγνοια για το έγγραφο.

Επτά μήνες μετά το έγγραφο – τον Αύγουστο του 2020, ο Μαδούρο δήλωνε, πάντως, ότι η αγορά πυραύλων από το Ιράν «δεν μας είχε περάσει από το μυαλό», αλλά ήταν «μια καλή ιδέα».

Όπως θυμίζει το Politicο, το Ιράν έχει στο παρελθόν προμηθεύσει τη Βενεζουέλα με οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων drones.

Το υπόμνημα του 2020 είχε υποβληθεί στον τότε υπουργό Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, ο οποίος το ενέκρινε, αλλά πλέον έχει απομακρυνθεί από τη θέση του με απόφαση της νέας προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.