ΒοΕ:-Σε-επαφές-με-τράπεζες-και-ρυθμιστικές-αρχές-για-το-mythos-της-anthropic

Το προηγμένο νέο μοντέλο ΑΙ μπορεί να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται ευπάθειες σε κάθε μεγάλο λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒΟΕ) σχεδιάζει να συζητήσει τον αντίκτυπο του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν τις δυνάμεις τους με ομολόγους τους στις ΗΠΑ και αλλού, εκφράζοντας ανησυχίες για τους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριμένο εργαλείο ΑΙ.

Το μοντέλο Mythos της Anthropic θα βρεθεί στην ατζέντα της επόμενης συνεδρίασης της Cross Market Operational Resilience Group (CMORG) και της ομάδας εργασίας AI της CMORG της Τράπεζας της Αγγλίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Στις συναντήσεις, που αναφέρθηκαν αρχικά από την Telegraph, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) και του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας.

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το «Mythos» της Anthropic – Έκτακτη συνάντηση κυβέρνησης και τραπεζών

Τράπεζες της Wall Street έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν εσωτερικά το Mythos, αφού η κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα προειδοποίησε στελέχη ότι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το μοντέλο και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του για τον εντοπισμό ευπαθειών. Η Τράπεζα του Καναδά πραγματοποίησε επίσης την Παρασκευή συνάντηση με τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες για να συζητήσει τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που συνδέονται με το Mythos.

Οι συναντήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών ότι μια νέα γενιά κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Το Mythos της Anthropic είναι ένα προηγμένο νέο μοντέλο που μπορεί να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται ευπάθειες σε κάθε μεγάλο λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την εταιρεία.