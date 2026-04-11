Λιβύη:-Εγκρίθηκε-ο-πρώτος-ενοποιημένος-προϋπολογισμός-εδώ-και-13-χρόνια

Τα δύο νομοθετικά σώματα της Λιβύης, η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο, ενέκριναν τον πρώτο, εδώ και 13 χρόνια ενοποιημένο προϋπολογισμό της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Κρατική Τράπεζα της Λιβύης.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού από τα δύο αντίπαλα νομοθετικά σώματα θα βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, σηματοδοτώντας μία σημαντική κίνηση προς τον τερματισμό της οικονομικής διαίρεσης που διαρκεί για χρόνια.

Η Λιβύη, είναι μία σημαντική πετρελαιοπαραγωγός χώρα, ενώ είναι χωρισμένη με διοικήσεις στα δυτικά και τα ανατολικά, ενώ δεν είχε ενοποιημένο προϋπολογισμό για περισσότερο από μία δεκαετία.

Τα δύο νομοθετικά σώματα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων με έδρα την ανατολική περιφέρεια, και το Ύπατο Συμβούλιο της Επικρατείας στα δυτικά, το οποίο σχηματίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής συμφωνίας του 2015 και τα μέλη του οποίου προέρχονταν από το κοινοβούλιο που εξελέγη το 2012.