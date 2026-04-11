Μήνυμα-Μητσοτάκη-για-την-Ανάσταση:-Ημέρα-που-μας-υπενθυμίζει-ότι-μπορούμε-να-υπερβούμε-κάθε-εμπόδιο

Στο πασχαλινό του μήνυμα που δημοσίευσε σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Ανάσταση αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελπίδας και υπερνίκησης των δυσκολιών μέσω της ενότητας και της πίστης.

Επισημαίνει ότι, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, η Ελλάδα προοδεύει σταθερά στηριζόμενη στην ισχυρή οικονομία, την άμυνα και την κοινωνική συνοχή.

Τέλος, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όσους εργάζονται για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών κατά τις ημέρες των εορτών, στέλνοντας ευχές για υγεία και αισιοδοξία σε όλους τους Έλληνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμενα υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!

- sofokleous10.gr

