Μισισιπής:-Αντιδράσεις-για-την-κατασκευή-τεράστιου-εργοστάσιου-παραγωγής-ενέργειας-για-την-xai

Η εταιρεία του Μασκ εξασφάλισε την άδεια από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Ποιότητας της πολιτείας. Όμως δεν υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει τις πιο δυνατόν καθαρές τουρμπίνες ή να αγοράσει περιβαλλοντικά αντισταθμίσματα.

Η xAI του Έλον Μασκ, που πλέον ανήκει στη SpaceX, αντιμετωπίζει μια νέα νομική πρόκληση από περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Μισισιπή, όπου η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που καίει μεθάνιο, στην πόλη Σάουθάβεν.

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως η NAACP, η Young, Gifted & Green και ο συνασπισμός Safe and Sound ζητούν από την πολιτεία του Μισισιπή να ανακαλέσει την άδεια που χορήγησε τον περασμένο μήνα η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στην xAI για την κατασκευή του εργοστασίου. Μέλη αυτών των οργανώσεων κατοικούν κοντά στις τοπικές εγκαταστάσεις της xAI.

Το εργοστάσιο «θα επιδεινώσει το ήδη υπάρχον πρόβλημα όζοντος στην περιοχή», έγραψαν οι δικηγόροι των οργανώσεων σε αίτηση που κατατέθηκε στην πολιτεία την Πέμπτη, και θα οδηγήσει σε «σημαντικές αυξήσεις ρύπων όπως το διοξείδιο του αζώτου και, συναφώς, τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια», γεγονός που θα βλάψει την ποιότητα του αέρα και θα απειλήσει την υγεία των κατοίκων.

Η εταιρεία του Μασκ εξασφάλισε την άδεια από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Ποιότητας του Μισισιπή (MDEQ) στις 10 Μαρτίου, επιτρέποντάς της να εγκαταστήσει μόνιμα 41 τουρμπίνες καύσης φυσικού αερίου στην κομητεία ΝτεΣότο, προκειμένου να τροφοδοτήσει τα κοντινά της κέντρα δεδομένων.

Η xAI λειτουργεί ήδη ένα κέντρο δεδομένων με την ονομασία Colossus 2 στο Μέμφις του Τενεσί, ακριβώς πέρα από τα σύνορα της πολιτείας, και κατασκευάζει μια νέα εγκατάσταση με την ονομασία Macrohardrrr στο Σάουθάβεν.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, υπολογίζει στην περιοχή του Μέμφις ως βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της xAI, καθώς προσπαθεί να ανταγωνιστεί την OpenAI, την Anthropic και τη Google στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Η SpaceX εξαγόρασε την xAI τον Φεβρουάριο σε μια συμφωνία που αποτιμά τη συνδυασμένη εταιρεία στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενόψει μιας αναμενόμενης ιστορικής δημόσιας εγγραφής (IPO) τους επόμενους μήνες.

Σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, οι κοινότητες εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη ενεργοβόρων υποδομών, οι οποίες στηρίζουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τις εφαρμογές και υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτά.

Εκπροσωπούμενες από το Southern Environmental Law Center, οι οργανώσεις που αντιτίθενται στο έργο της xAI υποστηρίζουν ότι η εταιρεία, μέσω της τοπικής θυγατρικής της MZX Tech LLC, καθώς και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της πολιτείας, δεν χρησιμοποίησαν ακριβείς εκτιμήσεις ρύπανσης κατά την αξιολόγηση του εργοστασίου.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι η xAI δεν υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει τις πιο δυνατόν καθαρές τουρμπίνες ή να αγοράσει περιβαλλοντικά αντισταθμίσματα, ενώ τοπικοί φορείς αποκλείστηκαν από κρίσιμες συναντήσεις, την ώρα που κυβερνητικά - αποκάλυψαν ότι η διαδικασία επισπεύστηκε υπό πίεση από την εταιρεία.

Η άδεια που έλαβε η xAI είναι γνωστή ως άδεια Πρόληψης Σημαντικής Υποβάθμισης (PSD) – ένα ομοσπονδιακό πρότυπο ποιότητας αέρα που εφαρμόζεται σε σημαντικές πηγές ρύπανσης, όπως τα μεγάλης κλίμακας εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Τέτοιες άδειες συνήθως εκδίδονται έπειτα από χρόνια διαβουλεύσεων μεταξύ της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, των πολιτειακών αρχών και του κοινού.

Εκπρόσωποι της xAI δεν απάντησαν σε αίτημα του για σχόλιο. Το MDEQ δήλωσε στο CNBC ότι έλαβε το «αίτημα των οργανώσεων για αποδεικτική ακρόαση σχετικά με την άδεια» και ότι η xAI θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία ως διάδικος.