Τα-ομόλογα-ακολουθούν-το-πετρέλαιο:-Με-νέα-άνοδο-έκλεισε-η-εβδομάδα 

Κατά την τελευταία εβδομάδα, οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων παρουσίασαν άνοδο, παρά την αξιοσημείωτη πτώση που κατέγραψαν την Μεγάλη Τετάρτη, η οποία ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών.

Η κίνηση αυτή συνέβη εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων γύρω από την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγες ημέρες πριν από τη σχεδιαζόμενη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο.

Οι τιμές του δανεισμού ακολούθησαν στενά την πορεία του πετρελαίου, καθώς η πρόσφατη αύξηση της τιμής του ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αυξάνει τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να επιταχύνει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.

Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, διαταράσσοντας σοβαρά την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Ο οικονομολόγος της Jefferies, Mohit Kumar, δήλωσε πως η εκεχειρία πιθανόν θα παραμείνει, όχι επειδή οι πλευρές έχουν βρει λύση, αλλά επειδή συμφέρει και τις δύο να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου.

Στο τέλος της εβδομάδας, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 3,6 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 3,05%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε άνοδο πέντε μονάδων βάσης. Στα τέλη Μαρτίου, η απόδοση είχε φτάσει στο 3,13%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011.

Οι αποδόσεις των γερμανικών διετών ομολόγων, πιο ευαίσθητες σε μεταβολές πληθωρισμού και επιτοκίων, αυξήθηκαν περίπου τέσσερις μονάδες βάσης στο 2,582%, παρά τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση τους. Παρότι παραμένουν κάτω από τα υψηλά των τελευταίων δύο εβδομάδων (περίπου 2,77%), βρίσκονται σχεδόν 60 μονάδες βάσης πάνω από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στην Ιταλία, οι αποδόσεις των διετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 66 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη έκθεση της χώρας στις τιμές εισαγόμενης ενέργειας. Τη Μεγάλη Παρασκευή, αυξήθηκαν κατά 3,6 μονάδες βάσης στο 2,8%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψαν πτώση 6,7 μονάδων βάσης.

Οι αποδόσεις των ιταλικών 10ετών αυξήθηκαν κατά 3,3 μονάδες βάσης στο 3,82%, ενώ είχαν φτάσει στο 4,142% στα τέλη Μαρτίου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024. Το spread των ιταλικών έναντι των γερμανικών 10ετών μειώθηκε στις 77 μονάδες βάσης από 86 την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά παραμένει αυξημένο σε σχέση με τις 63 μονάδες βάσης πριν την επίθεση κατά του Ιράν.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Μάρτιο έδειξαν μικρότερη αύξηση από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες των επενδυτών για πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει περίπου 30% υψηλότερη σε σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα 98 δολάρια το βαρέλι, και οδηγεί τις αγορές να προβλέπουν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τον Steven Major της Tradition, η πορεία των τιμών πετρελαίου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων.

Οι αντιπροσωπείες από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται στο Πακιστάν για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ οι αγορές θα παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη προόδου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά πετρελαίου και τον πληθωρισμό.