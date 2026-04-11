Το-trade-που-δεν-ξέχασα-ποτέ

Το 1988 βρέθηκα στο κεντρικό κτίριο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην πλατεία Κοτζιά, θέλοντας απλώς να δω από κοντά τον χώρο όπου κινούταν ο θείος Προκόπης.

Ένας άνθρωπος με θέση υποδιευθυντή και έντονη παρουσία μέσα στην τράπεζα, που όμως είχε και μια δεύτερη πλευρά — πολύ πιο ζωντανή. Ήταν από εκείνους που είχαν ήδη μπει βαθιά στη Σοφοκλέους, με κωδικούς σε χρηματιστηριακές, γνώση των παικτών και πρόσβαση σε έναν κόσμο που τότε παρέμενε κλειστός για τους περισσότερους.

Ανάμεσα σε φακέλους, γραφεία και εκείνη τη βαριά ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, έπεσα πάνω σε μια αναφορά που με σταμάτησε. 1880. Η πρώτη εισαγωγή εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μια γραμμή μέσα σε ένα βιβλίο στάθηκε αρκετή για να αλλάξει τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα.

Ο θείος κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε «κουμπώσει» στο μυαλό μου. Δεν χρειάστηκαν εξηγήσεις. Λίγες μέρες μετά, μου έκανε ένα απλό νεύμα: «Έλα μαζί μου».

Αυτό που αντίκρισα στη Σοφοκλέους δεν είχε καμία σχέση με ό,τι ξέρει σήμερα ένας νέος επενδυτής. Δεν υπήρχε ησυχία. Δεν υπήρχε «οθόνη».

Υπήρχε μια ζωντανή μηχανή.

Οι χρηματιστές στο στρογγυλό κάγκελο, οι αντικριστές να περνούν εντολές με νεύματα, φωνές που ανέβαιναν και έσβηναν, χαρτιά που άλλαζαν χέρια πριν προλάβεις να τα παρακολουθήσεις. Πίσω από όλους, το ξύλινο ταμπλό. Εκεί γραφόταν η αγορά.

Έμεινα ακίνητος για λίγα λεπτά. Μετά άρχισα να παρατηρώ. Και εκεί ξεκίνησαν όλα.

Η πρώτη μου κίνηση ήταν σχεδόν αυτονόητη. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Από εκεί άρχισε η εμμονή. Κάθε μέρα καταγραφή τιμών. Κατριγέ χαρτί. Γραμμές με το χέρι. Προσπάθεια να ξεχωρίσω τι ανεβαίνει επειδή «πρέπει» και τι ανεβαίνει επειδή το σπρώχνει το πλήθος. Οι πρώτοι κινητοί μέσοι όροι 10 και 20 ημερών μπήκαν πάνω σε χαρτί, όχι σε software.

Το βράδυ δεν διάβαζα μόνο μαθηματικά. Διάβαζα την αγορά που είχα δει το πρωί.

Αυτό το κομμάτι είναι που χτίζει αντανακλαστικά. Όχι η πληροφορία. Η επανάληψη.

Στις αρχές του 1991, η ταχύτητα έγινε πρόβλημα. Δεν προλάβαινα. Οι μετοχές που παρακολουθούσα είχαν αυξηθεί, τα δεδομένα μαζεύονταν και η μέρα δεν έφτανε. Εκεί ήρθε η πρώτη μεγάλη στροφή. Τα γραφεία της Profile Software.

Ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος μου έδειξε το MetaStock. Για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, ήταν σαν να περνάς από χάρτη σε ραντάρ. Δεν έφυγα μόνο με πρόγραμμα. Έφυγα με υπολογιστή, modem, data feed. Απίστευτος πωλητής ο Μπάμπης και ακόμα είναι σε υψηλότερα βέβαια επίπεδα. Ήταν μια επένδυση που τότε φαινόταν υπερβολική. Στην πράξη, ήταν επιτάχυνση.

Και κάπου εκεί, μέσα από αυτή τη μετάβαση, μπήκε στο κάδρο μια εταιρεία που τότε λίγοι μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθήσει.

Η Κλωνατέξ.

20 Ιανουαρίου 1993. Το πινακίδιο αγοράς υπάρχει ακόμα. 200 μετοχές. Τιμές γύρω στις 2.850 δραχμές. Δεν υπήρχε θόρυβος γύρω της όπως στα τελευταία στάδια της ανόδου. Υπήρχε όμως ρυθμός. Και αυτός ο ρυθμός ήταν αρκετός.

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν το ελληνικό χρηματιστήριο στην πιο έντονη εκδοχή του. Ο όμιλος Λαναρά άνοιγε μέτωπα, επεκτεινόταν, μεγάλωνε. 25 εργοστάσια, πάνω από 3.600 εργαζόμενοι. Η κεφαλαιοποίηση έφτασε σε επίπεδα που τότε έμοιαζαν αδιανόητα — έως και 1 τρισεκατομμύριο δραχμές.

Η μετοχή ακολούθησε την πορεία με τρόπο που παρέσυρε τα πάντα γύρω της. Από τις 2.850 δραχμές, η διαδρομή έφτασε κοντά στις 89.000.

Εκεί όμως η αγορά αρχίζει να μιλά με “διαφορετικό” τρόπο.

21 Οκτωβρίου 1999. Γενική Συνέλευση. Κατάμεστη αίθουσα. Ανακοινώσεις για split, αύξηση κεφαλαίου άνω των 30 δισ. δραχμών, κινήσεις εξαγορών όπως η Fanco. Το κλίμα μέσα στην αίθουσα ήταν ηλεκτρισμένο. Ενθουσιασμός, προσδοκία, μια αίσθηση ότι «όλα πάνε μόνο προς τα πάνω».

Την ίδια στιγμή, τα νούμερα άρχισαν να κινούνται με πιο αργό ρυθμό από την τιμή. Το 1998 τα ενοποιημένα κέρδη ήταν 29,3 δισ. δραχμές. Ισχυρά μεγέθη για την εποχή. Η αποτίμηση όμως είχε ήδη τρέξει πάρα πολύ μπροστά.

Και εκεί έρχεται η στιγμή της απόφασης.

4 Νοεμβρίου 1999. Πώληση. 200 μετοχές στις 66.000 δραχμές. Το πινακίδιο υπάρχει. Το ποσό γράφει 13,2 εκατομμύρια δραχμές. Καθαρό 13.081.180.

Απόδοση: +2.230%.

Η αγορά συνέχισε. Έφτασε κοντά στις 89.000 δραχμές. Και μετά….

Εκεί είναι που ξεχωρίζει η εμπειρία από την προσδοκία. Το ζητούμενο δεν ήταν να βρεθεί το απόλυτο υψηλό. Το ζητούμενο ήταν να αναγνωριστεί πότε η απόσταση ανάμεσα στην αξία και την τιμή αρχίζει να ανοίγει επικίνδυνα.

Αυτό δεν διδάσκεται. Χτίζεται.

Από τη Σοφοκλέους του 1988 μέχρι το 1999, το εργαλείο άλλαξε. Από το μολύβι στον υπολογιστή. Από το ταμπλό στο software. Εκείνο που έμεινε ίδιο ήταν η αίσθηση του ρυθμού της αγοράς.

Και αυτή η αίσθηση με συνοδεύει μέχρι σήμερα, το 2026, με την ίδια ένταση. Οι οθόνες έγιναν πιο γρήγορες, τα δεδομένα τρέχουν σε πραγματικό χρόνο, οι αγορές ανοίγουν και κλείνουν με ρυθμούς που τότε δεν χωρούσαν στο μυαλό μας. Εγώ παραμένω στο ίδιο «πόστο»: να διαβάζω τι κρύβεται πίσω από την κίνηση της τιμής, να συνδυάζω τη γραμμή τάσης με τα νούμερα των ισολογισμών, να φιλτράρω το θόρυβο μέσα από τεχνική πειθαρχία και θεμελιώδη αξιολόγηση.

Γιατί οι αγορές αλλάζουν ταχύτητα. Ο άνθρωπος μέσα σε αυτές, καθόλου.

April 11, 2026