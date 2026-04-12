Ανάλυση-cnn:-Γιατί-ο-Τραμπ-έδωσε-εντολή-να-αποκλειστούν-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-κίνηση-που-έχει-κάνει-ήδη-το-Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανακοίνωσε πως έδωσε την εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό για να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Το CNN σε ανάλυσή του εξηγεί για ποιον λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε αυτή την απόφαση, ενώ το Ιράν ήδη έχει αποκλείσει το πέρασμα.

«Με άμεση ισχύ, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε και όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το μεσημέρι της Κυριακής πρωί.

Η απόφαση του Ιράν να κλείσει το στενό για την κυκλοφορία πετρελαιοφόρων έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημία σε ορισμένες χώρες που εξαρτώνται από το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί λοιπόν ο Τραμπ να θέλει να μπλοκάρει το στενό που θέλει να ανοίξει ξανά; Το CNN αναφέρει ότι το στενό δεν είναι τεχνικά κλειστό — το Ιράν επιτρέπει σταδιακά τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων με αντάλλαγμα τέλη έως και 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο. Και, το πιο σημαντικό, το Ιράν επιτρέπει στο δικό του πετρέλαιο να περνάει μέσα και έξω από την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Σημειώνεται πως το Ιράν είχε καταφέρει να εξάγει κατά μέσο όρο 1,85 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα μέχρι τον Μάρτιο — περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα περισσότερα από ό,τι τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων και αναλυτών Kpler.

Κλείνοντας το στενό, ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει μια βασική πηγή χρηματοδότησης για την κυβέρνηση και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν. Είναι ένας μοχλός που η αμερικανική κυβέρνηση δεν ήταν πρόθυμη να χρησιμοποιήσει, καθώς ο αποκλεισμός του στενού – ακόμη και για το ιρανικό πετρέλαιο – θα εκτόξευε τις τιμές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

Γι’ αυτόν τον λόγο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επέτρεψε σε ιρανικά δεξαμενόπλοια να διέλθουν από την περιοχή. Οποιοδήποτε πετρέλαιο «βγαίνει» από την περιοχή αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βοηθήσει να διατηρηθούν οι τιμές του πετρελαίου τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό υπό έλεγχο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο κατά διαστήματα εδώ και δεκαετίες, και η κυβέρνηση Τραμπ έχει μπλοκάρει τις πωλήσεις αργού πετρελαίου της χώρας από τότε που εγκατέλειψε την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2018. Η απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις τον περασμένο μήνα απελευθέρωσε πολύ αργό πετρέλαιο, 140 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που είναι αρκετή για να ικανοποιήσει ολόκληρη τη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως για περίπου μιάμιση ημέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η άδεια, αυτή ωστόσο, επέτρεψε στο Ιράν να πουλάει το πετρέλαιό του που υπόκειται σε κυρώσεις για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του πολέμου του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Κ

Η οργή για την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου πίεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ολοκληρώσει τον πόλεμό της, και η απελευθέρωση εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών ίσως της εξασφάλισε λίγο χρόνο. Επειδή το Ιράν πουλούσε ούτως ή άλλως το πετρέλαιό του, η άρση των κυρώσεων άνοιξε τις πωλήσεις πετρελαίου στις δυτικές χώρες αντί να κατευθύνονται αποκλειστικά στην Κίνα, τον μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν μέχρι στιγμής.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να βρει κάθε μοχλό που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου υπό έλεγχο ενώ διεξάγει τον πόλεμό της. Συντόνισε μια ιστορική απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης σε όλο τον κόσμο και η κυβέρνηση Τραμπ απέσυρε επίσης τις κυρώσεις σε εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τον περασμένο μήνα.

Τώρα, ο Τραμπ διακινδυνεύει να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για να μεγιστοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.