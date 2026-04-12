Από-το-διπλωματικό-pause-στο-momentum-της-αγοράς

Η αγορά μπήκε στο Σαββατοκύριακο με μια ιδιαίτερη διπλή ανάγνωση: από τη μία πλευρά, ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων που άδειασε χωρίς συμφωνία· από την άλλη, ένα ceasefire που παραμένει ενεργό και μια διπλωματική γέφυρα που δεν κατέρρευσε. Το αποτέλεσμα δεν είναι ένα “risk-off” σενάριο, όπως βιάζονται να προεξοφλήσουν αρκετοί, αλλά μια κατάσταση έντασης με ανοιχτή έξοδο.

Οι 21 ώρες συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε αδιέξοδο σε δύο κομβικά ζητήματα: τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και τον εμπλουτισμό ουρανίου. Καμία πλευρά δεν έκανε το βήμα που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η διαπραγμάτευση όμως συνεχίζεται, τεχνικά κλιμάκια παραμένουν ενεργά, και το “final offer” παραμένει στο τραπέζι. Αυτό μετατρέπει την κατάσταση από binary risk σε διαρκές παζάρι, κάτι που οι αγορές γνωρίζουν να διαχειρίζονται.

Η φράση δε από την ιρανική πλευρά ότι «κανείς δεν περίμενε συμφωνία σε μία συνάντηση» κατεβάζει τον πήχη των αρνητικών προσδοκιών και αλλάζει τον χρονισμό της αγοράς.

Εδώ ακριβώς κουμπώνει η συμπεριφορά του S&P 500. Το μοτίβο που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες είναι πλέον εργαλείο για τα desks: ένταση, εκτόνωση, επιθετική ανοδική αντίδραση. Οι μεγαλύτερες ημερήσιες κινήσεις των τελευταίων 300+ συνεδριάσεων έχουν ως καταλύτη τέτοιες μεταβάσεις. Η αριθμητική είναι αποκαλυπτική: τοποθέτηση αποκλειστικά σε αυτές τις “srcief sessions” αποδίδει 52%, έναντι περίπου 12% για παθητική διακράτηση.

Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει ένα μέρος αισιοδοξίας. Το αποτέλεσμα των συνομιλιών αφήνει ένα κενό σε αυτή την προσδοκία. Το αρχικό ένστικτο της αγοράς θα είναι πιθανότατα να καλύψει ένα μικρό μέρος από αυτό το gap — και αυτό εξηγεί γιατί το consensus κοιτά προς χαμηλότερο άνοιγμα τη Δευτέρα.

Όμως η ιστορία δεν σταματά εκεί.

Η ίδια η φύση της διαπραγμάτευσης —όπου κανείς δεν έκλεισε την πόρτα— δημιουργεί ένα συνεχές bid κάτω από την αγορά. Κάθε headline που αφήνει περιθώριο επανεκκίνησης συνομιλιών λειτουργεί ως trigger για αγοραστικές ροές.

Και εδώ μπαίνει το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης: η τεχνολογία.

Ο PHLX Semiconductor Index (SOX) φαίνεται στις τελευταίες συνεδριάσεις όχι μόνο να συμμετέχει στην άνοδο αλλά και να ορίζει τον ρυθμό. Η διάσπαση της ζώνης των 8.500 μονάδων και η κίνηση σε νέα ιστορικά υψηλά ενεργοποιούν ένα νέο ανοδικό σκέλος με σαφή επιτάχυνση. Το κανάλι “Q” που έχει διαμορφωθεί κρατά την αγορά σε τροχιά επέκτασης, με επόμενο ορίζοντα τις 9.500+ μονάδες.

Η σημασία εδώ είναι βαθύτερη από μια απλή τεχνική διάσπαση. Η συμμετοχή είναι καθολική: designers, foundries, equipment makers, όλοι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Οι ροές που κατευθύνονται στον AI κύκλο έχουν ένταση και διάρκεια, και αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό “underbid” για ολόκληρη την αγορά. Όταν ο SOX κινείται έτσι, η Wall Street σπάνια επιλέγει τη λέξη διόρθωση.

Συνδυάζοντας τα δύο μέτωπα —γεωπολιτική ένταση και τεχνολογική ηγεσία— η εκτίμηση για τη Δευτέρα χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια από ένα απλό “θα πέσει”.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι ένα αρνητικό άνοιγμα, driven από repositioning μετά την αποτυχία των συνομιλιών και την άνοδο που προηγήθηκε. Τα futures θα ενσωματώσουν το disappointment trade, ειδικά αν υπάρξει ανοδική αντίδραση στο πετρέλαιο η οποία όμως θα πρέπει να ξεπεράσει τη ζώνη 100 με 104 δολαρίων στο WTI για να ακουμπήσει τις αγορές.

Από εκεί και πέρα όμως, το βάρος μεταφέρεται στη ροή ειδήσεων.

Ένα πιο επιθετικό μήνυμα από την Ουάσινγκτον θα ενισχύσει το risk-off και θα δοκιμάσει τις στηρίξεις.

Ένα μήνυμα που κρατά ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι μπορεί να ενεργοποιήσει άμεση επανατοποθέτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το επίπεδο των 6.700–6.650 μονάδων στον S&P 500 αποκτά κεντρική σημασία. Κράτημα πάνω από εκεί διατηρεί ενεργή την τροχιά προς τις 6.900 με 7.000 μονάδες. Διάσπαση προς τα κάτω θα οδηγήσει σε πιο ισχυρή εκτόνωση, κυρίως λόγω βραχυπρόθεσμων flows.

Η ουσία για τα desks είναι πιο σύνθετη από το headline “talks failed”.

Η αγορά βρίσκεται σε ένα καθεστώς όπου η ένταση λειτουργεί ως καύσιμο για volatility, και η προοπτική συμφωνίας ως καύσιμο για ράλι. Αυτό δημιουργεί μια δυναμική δύο ταχυτήτων: ταχύ πούλημα στην απογοήτευση και εξίσου ταχύ μάζεμα στην πρώτη ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο SOX κρατά το τιμόνι.

Αν η Δευτέρα ανοίξει με πίεση και οι ημιαγωγοί αντέξουν πάνω από τα πρόσφατα breakout levels, τότε το dip θα προσελκύσει κεφάλαια πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένει το consensus. Αν αντίθετα χαθεί η δυναμική εκεί, τότε η διόρθωση θα αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Η επόμενη συνεδρίαση, λοιπόν, θα κριθεί από το αν το smart money θα δει την αδυναμία ως κίνηση εκτόνωσης ή ως αρχή αλλαγής ρυθμού.

April 12, 2026