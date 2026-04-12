ΔΝΤ:-Ο-πληθωρισμός-στις-ΗΠΑ-θα-αποδειχθεί-πιο-επίμονος-λόγω-του-πολέμου

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα αποδειχθεί πιο επίμονος και θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στον στόχο, λόγω του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη γενική διευθύντριά του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ είχε προβλέψει ότι ο γενικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επέστρεφε στον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. «Τώρα αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει κάπως», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο πόλεμος έχει επιταχύνει την άνοδο των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Η αύξηση των τιμών της βενζίνης, που οφείλεται στον πόλεμο, συνέβαλε στο να φτάσει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ στο 3,3% τον Μάρτιο, με τις τιμές να αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Το ΔΝΤ, με έδρα την Ουάσινγκτον, θα δημοσιεύσει την Τρίτη την τελευταία έκθεση World Economic Outlook, παρέχοντας μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση για το πώς ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Το ΔΝΤ θα υποβαθμίσει πλέον την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ενώ πριν από την έναρξη του πολέμου είχε προβλέψει μια «μικρή αναβάθμιση», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS, επαναλαμβάνοντας σχόλιά της νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το μέγεθος της υποβάθμισης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα, σημείωσε.

Τον περασμένο μήνα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φέτος στο 2,9%. Ωστόσο, προχώρησε σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για τον πληθωρισμό τόσο παγκοσμίως όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.