Η-Ρωσία-έτοιμη-να-συμβάλει-σε-ειρηνευτική-λύση-στη-Μέση-Ανατολή,-λέει-ο-Πούτιν-που-μίλησε-με-τον-πρόεδρο-του-Ιράν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συμβάλει στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Ρωσία παραμένει διαθέσιμη να συμβάλει στην προώθηση μιας ειρηνικής λύσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

«Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ήταν το σχόλιο του Κρεμλίνου.

Σε αδιέξοδο ο α’ γύρος των συνομιλιών μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

Όπως προαναφέρθηκε, ΗΠΑ και Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου παρά τις μαραθώνιες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, θέτοντας σε κίνδυνο μια εύθραυστη κατάπαυση πυρός.

Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.

«Το κακό νέο είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, και νομίζω ότι είναι κακό νέο για το Ιράν πολύ περισσότερο απ΄ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Επομένως επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της χώρας του μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για το ότι δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά το ότι η ομάδα του παρουσίασε «πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον».