Κίνα:-Η-chery-επιδιώκει-να-επεκτείνει-την-παραγωγή-αυτοκινήτων-της-στην-Ευρώπη

Η Chery επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη μέσω συνεργασιών με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες θα της επιτρέψουν να χρησιμοποιεί υπάρχοντα εργοστάσια, δήλωσαν ανώτατα στελέχη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε εκδήλωση στο Παρίσι.

«Η εταιρεία αναζητά άλλες παραγωγικές δυνατότητες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Lionel French Keogh, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής για τη Γαλλία της Chery Automobile, στο Reuters, στο περιθώριο εκδήλωσης παρουσίασης των μαρκών Omoda και Jaecoo της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γαλλία, η οποία πραγματοποιήθηκε αργά την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος της Chery, Yin Tongyue, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η εταιρεία προτιμά να αξιοποιήσει την υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα αντί να επενδύσει σημαντικά σε ένα νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης.

«Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο και αφοσίωση, αλλά κυρίως τη δημιουργία των κατάλληλων τοπικών συνεργασιών», είπε ο Yin. «Ελπίζω πραγματικά να έχουμε νέα να μοιραστούμε μαζί σας στους επόμενους μήνες».

Ο Yin αρνήθηκε να σχολιάσει με ποιους αυτοκινητοβιομηχανικούς ομίλους βρίσκονται σε συνομιλίες ή σε πόσες χώρες εξετάζει παρουσία η εταιρεία. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Γαλλία βρίσκεται στη λίστα των πιθανών τοποθεσιών.

Όπως και ο κινεζικός ανταγωνιστής της BYD, η Chery έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη από τότε που ξεκίνησε τις πωλήσεις της στην Ευρώπη το 2023. Πέρυσι, οι ευρωπαϊκές της πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν έξι φορές, φτάνοντας τα 120.147 οχήματα από 17.035 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων αυτοκινήτου Dataforce.

Μια σειρά από κινεζικές μάρκες έχουν ήδη λανσαριστεί στην Ευρώπη, ενώ περισσότερες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν πωλήσεις στην ήπειρο.

Η Chery, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, έχει ήδη επενδύσει μέσω κοινοπραξίας με την Ebro σε ένα πρώην εργοστάσιο συναρμολόγησης της Nissan στη Βαρκελώνη. Η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει να φτάσει την παραγωγή των 200.000 οχημάτων ετησίως σε αυτό το εργοστάσιο έως το 2029.

Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να καλύψει τη ζήτηση για τα αυτοκίνητα της εταιρείας, ούτε για να προσαρμοστεί στους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα ή για να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τοπικό περιεχόμενο στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας.

Η Γαλλία είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτου όπου η Chery λανσάρει τα μοντέλα Jaecoo και Omoda. Η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσης ένα μοντέλο της μάρκας Chery το τέταρτο τρίμηνο και ενδέχεται να λανσάρει ένα μικρό ηλεκτρικό SUV στη Γαλλία μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα λανσάρει τη μάρκα Lepas στην Ευρώπη.

Πέρυσι, οι παγκόσμιες πωλήσεις της Chery αυξήθηκαν σχεδόν κατά 7%, φτάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια οχήματα. Οι αγορές εκτός Κίνας αντιπροσώπευαν πάνω από το 47% των πωλήσεων.

