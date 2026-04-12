Νετανιάχου:-Δεν-έχουμε-τελειώσει-με-το-Ιράν,-υπάρχουν-ακόμα-πολλά-να-κάνουμε,-δείτε-βίντεο

Η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει, αλλά μπορούμε ήδη να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε ιστορικά επιτεύγματα», ανέφερε απόψε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα προς τους ισραηλινούς πολίτες.

Έχοντας πίσω του έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με τον ιρανικό άξονα επισημασμένο με κόκκινο, ο Νετανιάχου λέει ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν και τελικά εμείς τους στραγγαλίζουμε».

«Τους χτυπήσαμε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», πρόσθεσε.

צפו: ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת. https://t.co/YvCAKnhv6O — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 11, 2026

Το Ιράν ήταν κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αποφάσισε να προχωρήσει σε πόλεμο κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, καθώς, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, η Ισλαμική Δημοκρατία βρισκόταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου και στην ικανότητα παραγωγής χιλιάδων πυραύλων.

Όπως ανέφερε, εάν το Ισραήλ δεν είχε επιτεθεί στο Ιράν δύο φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Τεχεράνη «θα διέθετε ήδη πυρηνικό όπλο».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ είχε λάβει πληροφορίες ήδη από πέρυσι, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν προετοιμαζόταν να μετατρέψει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει σε πυρηνικό όπλο.

«Τη στιγμή που λάβαμε αυτές τις πληροφορίες, περάσαμε σε δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγους μήνες αργότερα, νέες πληροφορίες έδειχναν ότι το Ιράν επιδίωκε να επεκτείνει τα πυραυλικά και πυρηνικά του προγράμματα και να τα μεταφέρει βαθύτερα κάτω από το έδαφος, προκειμένου να τα προστατεύσει.

«Οκτώ Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες νεκροί»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι κατά την επιχείρηση με την ονομασία «Roaring Lion» σκοτώθηκαν οκτώ επιστήμονες που, όπως υποστήριξε, εργάζονταν στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής φυγοκεντρητών και εμπλουτισμού ουρανίου.

«Καταφέραμε να διαλύσουμε το πυρηνικό του πρόγραμμα, να διαλύσουμε το πυραυλικό του πρόγραμμα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Πέραν της αποδυνάμωσης των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι στόχος του Ισραήλ ήταν επίσης να αποδυναμώσει το ιρανικό καθεστώς, φέρνοντάς το «στο πιο αδύναμο σημείο του» από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επιχείρηση «Roaring Lion» κατέγραψε «σημαντικά επιτεύγματα», εκτιμώντας ότι το Ιράν «ζητά εκεχειρία», ενώ υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες στην ηγεσία της χώρας και αυξανόμενη δυσκολία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πολιτών.

«Πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής μου διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μυστικών επιχειρήσεων για την αναβολή τους και της ενημέρωσης του κόσμου για τον κίνδυνο. «Αλλά ο κόσμος δεν άκουγε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» χτυπώντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

«Θα αντιμετωπίσουμε τη Χαμάς στη Γάζα»

Στρεφόμενος στην καταπολέμηση των πληρεξουσίων του Ιράν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καυχήθηκε ότι το Ισραήλ δημιούργησε ζώνες ασφαλείας στη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο. «Θα αντιμετωπίσουμε» τη Χαμάς στη Γάζα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τους πυραύλους που εξακολουθεί να έχει η Χεζμπολάχ.

Μάλιστα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Χεζμπολάχ σχεδίαζε επίσης «χιλιάδες τρομοκράτες του Ραντβάν να φτάσουν κρυφά στα σύνορα, να εισβάλουν και να κατακτήσουν τη Γαλιλαία».

«Εξακολουθούμε να τους πολεμάμε, δεν έχει τελειώσει», λέει.

«Ο Λίβανος ζητά να ξεκινήσουμε ειρηνευτικές συνομιλίες»

Ο Νετανιάχου είπε, επίσης, ότι ο Λίβανος ζήτησε από το Ισραήλ αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα να ξεκινήσει άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Το ενέκρινα», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν δύο όροι – ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και μια «πραγματική ειρηνευτική συμφωνία» που θα διαρκέσει για γενιές.

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι και άλλες χώρες προσεγγίζουν το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο και για την ιρανική προπαγάνδα που, όπως είπε, υποβαθμίζει τα επιτεύγματα του Ισραήλ.