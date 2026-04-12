Οφειλές 5,8 δισ. ευρώ «κουρεύτηκαν» μέσω Εξωδικαστικού – Πόσα δάνεια ρύθμισαν οι servicers

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το πλήθος και το ποσό των ρυθμίσεων οφειλών, μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού τον Μάρτιο, φτάνοντας τις 2.879 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό οφειλής 982,33 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού φτάνουν τις 58.212 για οφειλές 18,05 δισ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε 6.674 και 3.782 αντιστοίχως.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 139,12 χιλ. αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές 58,49 δισ. ευρώ. Το 68,93% του πλήθους αιτήσεων αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα και το 18,58% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής.

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (38,6%) βρίσκεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. – 200 χιλ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. αθροίζονται σε 33,7 δισ. ευρώ και αποτελούν το 55% του συνόλου των οφειλών του Εξωδικαστικού. Επιπλέον, μόνο το 8,4% των οφειλών είναι ενήμερα.

Επιπλέον, οφειλές ύψους 5,8 δισ. ευρώ έχει διαγράψει ο μηχανισμός, δίνοντας μέσο «κούρεμα» άνω του 30% για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Ειδικότερα, «κούρεμα» οφειλής (προς χρηματοδοτικούς φορείς) άνω του 50% έχει λάβει το 32,26% των οφειλετών, ενώ διαγραφή χρέους μεταξύ 30% – 50% έχει λάβει το 16,38% αυτών. Υψηλό είναι και το ποσοστό των οφειλετών που δεν έχει λάβει κούρεμα, ήτοι 32,21%, ενώ το 11,63% έχει δει διαγραφή από 10% – 30% και το 7,52% μονοψήφια ποσοστά.

Τι έκαναν οι servicers…

Η εγκρισιμότητα για το μήνα Φεβρουάριο από τους δέκα πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, διαμορφώθηκε στο 79,7% κατά μέσο όρο. Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας έχουν οι Intrum (95%), Veraltis (85%) και Cepal (84%). Oι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διαμορφώθηκαν στα 254 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, για 3.641 οφειλέτες.

Στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η doValue, ύψους 136,51 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 80,88 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 55,63 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολουθεί η Qquant με ρυθμίσεις 63,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 45,13 εκατ. αφορούν διμερείς και 18,32 εκατ. του ν. Κατσέλη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Cepal με ρυθμίσεις 39,14 εκατ. ευρώ, ενώ η Intrum επίσης προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 15,14 εκατ. ευρώ.

Το 54,7% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από doValue και Qquant. Συνολικά, κάτι παραπάνω από 130,5 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά ρυθμίστηκαν από τους μεγαλύτερους servicers.

Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει επίσης η Qquant με ρυθμίσεις ύψους 28,56 εκατ. ευρώ και η QQuant, με ρυθμίσεις 11,64 εκατ. ευρώ.