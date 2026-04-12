Ο-Βανς-επιστρέφει-στις-ΗΠΑ-χωρίς-συμφωνία-μετά-τις-συνομιλίες-με-το-Ιράν:-«Φεύγουμε-αφού-υποβάλαμε-την-τελική-μας-προσφορά»

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς να ανακοινώνει ότι επιστρέφει στην Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας πως, παρά τις 21 ώρες ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε τους αμερικανικούς όρους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι βασικό ζητούμενο παραμένει η σαφής δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε σύντομες δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν για τον ρόλο τους στη φιλοξενία και τη διαμεσολάβηση των συνομιλιών.

Όπως ανέφερε, οι πακιστανικές αρχές υπήρξαν «εξαιρετικοί οικοδεσπότες» και κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια για να βοηθήσουν τις δύο πλευρές να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Όποιες αδυναμίες προέκυψαν στη διαπραγμάτευση δεν οφείλονται στους Πακιστανούς, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική δουλειά και προσπάθησαν πραγματικά να μας βοηθήσουν, εμάς και τους Ιρανούς, να καλύψουμε το χάσμα και να καταλήξουμε σε συμφωνία», σημείωσε.

.@VP in Islamabad, Pakistan: “We’ve had a number of substantive discussions with the Iranians. That’s the good news. The bad news is that we have not reached an agreement — and I think that’s bad news for Iran much more than it’s bad news for the United States of America.” pic.twitter.com/RLIQ30btO5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 12, 2026

21 ώρες διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι επαφές με την ιρανική πλευρά διήρκεσαν συνολικά 21 ώρες και περιλάμβαναν ουσιαστικές συζητήσεις.

«Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία εδώ και 21 ώρες και είχαμε μια σειρά από ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτά είναι τα καλά νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία, επισημαίνοντας πως η εξέλιξη αυτή είναι περισσότερο αρνητική για την Τεχεράνη παρά για την Ουάσιγκτον.

«Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία και πιστεύω ότι αυτό είναι κακή εξέλιξη για το Ιράν πολύ περισσότερο από ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

«Καθορίσαμε σαφείς κόκκινες γραμμές»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφείς τις θέσεις της κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνισαν ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές», σε ποια σημεία είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς και σε ποια όχι.

«Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, ποια ζητήματα είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε και ποια όχι. Το ξεκαθαρίσαμε όσο πιο σαφώς μπορούσαμε και εκείνοι επέλεξαν να μην αποδεχθούν τους όρους μας», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική ομάδα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Επικοινωνούσαμε διαρκώς με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω πόσες φορές μιλήσαμε μαζί του, ίσως μισή ντουζίνα, ίσως και δώδεκα φορές μέσα στις τελευταίες 21 ώρες», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα καλής πίστης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Διαπραγματευτήκαμε με καλή πίστη. Φεύγουμε από εδώ έχοντας καταθέσει μια πολύ απλή πρόταση, έναν τρόπο κατανόησης που αποτελεί την τελική και καλύτερη προσφορά μας. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχθούν», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να το πετύχουν γρήγορα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που διέθετε προηγουμένως η Τεχεράνη έχουν καταστραφεί, ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα είναι η μακροπρόθεσμη δέσμευση της ιρανικής πλευράς.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν βλέπουμε μια ουσιαστική βούληση από τους Ιρανούς να μην αναπτύξουν πυρηνικό όπλο, όχι μόνο τώρα ή σε δύο χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Ελπίζουμε ότι θα το δούμε», κατέληξε.